叫錯名起口角 跆拳隊員壓倒學姊踹頭

宜蘭某國中跆拳道隊傳出學弟毆打學姊，將她壓倒在地後拳腳相向，還多次出腳踹頭。（取自臉書黑色豪門企業）

2024/06/08 05:30

事發時在場 教練管理疏失解聘

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭某國中跆拳道隊五日傳出霸凌，疑似學姊與學弟發生言語爭執後遭學弟爆打，學校獲報立即啟動校安通報，並召開霸凌防治會議及教評會，教練因管理疏失被解聘，目前校隊停練，校方已安排輔導老師介入關懷。

輔導老師介入關懷

宜蘭某國中七人跆拳道隊，學弟毆打學姊約三分鐘影片昨流出，疑似是學姊叫錯名字，引發學弟不悅與爭執，學弟當場將學姊壓倒在地後拳腳相向，還多次出腳踹頭，畫面曝光後，震驚校方各界，家長也氣到驗傷提告。

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校長指出，五日下午近四時，跆拳道隊發生肢體衝突後，隨即啟動校安通報，隔日介入訪談並召開霸凌防治會議及教評會，由於教練當時在場，應負起教學管理責任卻未好好照顧孩子，因此決議解聘教練，但會給教練陳述及申訴時間。

校長回應，跆拳道隊僅七人，平時感情融洽，因學姊、學弟言語爭論衍生肢體衝突後，目前暫停跆拳道隊練習，當事雙方仍正常到校上課，已安排輔導老師介入關懷，將持續予以協助。

宜縣教育處︰霸凌絕不容忍

宜蘭縣府教育處表示，已接獲校安通報，並啟動霸凌防治會議及接獲教練解聘決議，後續會持續協助調查，對校園霸凌絕不容忍。

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