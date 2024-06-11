曾經歷子彈在頭上飛 宜縣模範警察邱學銘：來不及害怕

615警察節，宜蘭縣警察局今在縣府縣民大廳，提前慶祝警察節並舉行「蘭城警英獎」頒獎典禮。（記者游明金攝）

2024/06/11 14:41

〔記者游明金／宜蘭報導〕615警察節，宜蘭縣政府警察局今在縣府縣民大廳，提前慶祝警察節並舉行「蘭城警英獎」頒獎典禮，共有22人獲獎；其中羅東副分局長邱學銘、刑事警察大隊偵查佐盧冠宏獲選模範警察。

今天表揚分成3大類，「機關模範警察」2人、「蘭城警英獎」10人，以及「30年資深績優警察獎章」10人。縣警局長侯東輝表示，獲獎同仁都是警察局1000多位同仁中，表現特別傑出的績優人員，藉由警察節盛會，頒獎感謝他們在各領域的犧牲奉獻及辛勞付出。

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獲得模範警察的邱學銘從警38年，曾遭遇過3次槍戰，他說，當下「都來不及害怕，就瞬間結束」，104年8月7日，父親節的前一天，他與同仁在士林抓捕槍擊案主嫌，對方拿的是美式衝鋒槍，子彈「咻！咻！」在頭上飛，事後不是心有餘悸，而是想都不敢想，只是想著父親節泡湯了。

邱學銘指出，從警以來，他一直秉持一顆熱忱的心，默默在崗位上戮力從公，一路偶有起伏，在辛苦背後，要感謝同仁相惜相挺，更要感謝太太與2個兒子，他們是他勇往直前的力量，他以身為警察為榮。

盧冠宏95年從警迄今，103年進入刑事偵查體系，這幾年與同事攜手合作，瓦解天道盟太陽會宜蘭分會在宜蘭的犯罪組織；去年更遠赴嘉義破獲16人組識的詐騙集團。

「榮獲模範警察，我深感榮幸。」他說，由衷感謝長官的肯定，更感謝鄭偉豪大隊長及學長姊無時無私的指導與教誨，曾經有人問他警察是職業或志業，他深信為後者（志業），打擊犯罪是警察天職，除全力以赴，更要無時提升自己，克服瞬息萬變的犯罪手法。

另，「蘭城警英獎」獲獎人員：礁溪分局偵查佐黃心德、警員蔡威祥、羅東分局偵查佐田岦洋、宜蘭分局組長游聖智、警員吳廷訓、三星分局警員蔡明輝、蘇澳分局警員游幸頤、刑事警察大隊偵查員張敏郎、交通隊警員孫賀青、防治科股長廖宏祥。

資深績優警察獲獎人員：後勤科股長陳進村、少年隊組長黃俊雄、交通隊警員黃精輝、刑警大隊小隊長林文志、婦幼隊組長張先聖、宜蘭分局巡佐徐尉桎、羅東分局巡佐盧宏凱、礁溪分局巡佐呂適宇、蘇澳分局巡佐蔡明志、三星分局組長蔡金國。

邱學銘（左）、盧冠宏（右）是宜縣今年唯二的模範警察。（記者游明金攝）

邱學銘（右4）獲選模範警察，家人與有榮焉，上台獻花合影。（記者游明金攝）

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