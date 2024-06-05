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宜蘭推童玩振興方案 住宿滿2千享免費入園

2024宜蘭國際童玩藝術節將於7月6日在冬山河親水公園展開，今年因應0403花蓮大地震重創宜蘭觀光，活動期間加碼推出「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，民眾住宿滿2千元即可享免費入園1次。（記者王峻祺攝）

2024宜蘭國際童玩藝術節將於7月6日在冬山河親水公園展開，今年因應0403花蓮大地震重創宜蘭觀光，活動期間加碼推出「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，民眾住宿滿2千元即可享免費入園1次。（記者王峻祺攝）

2024/06/05 13:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2024宜蘭國際童玩藝術節將於7月6日在冬山河親水公園展開，今年融合「5G、AI」概念，增設多元科技互動體驗展館，並因應0403花蓮大地震重創宜蘭觀光，活動期間加碼推出「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，民眾住宿滿2千元即可享免費入園1次。

宜蘭童玩節每年平均創下40萬入園人次，今年邁入第29年、23屆，縣府全新導入虛擬實境、智慧互動等科技元素，打造「童玩的多重宇宙」，不僅有多個場館可感受虛實空間的穿越樂趣，宇宙登陸車、太空中繼站等親水設施更融入沉浸式多元感官體驗，還可嘗試離地12公尺高的360度星際搖擺高空迴轉盪鞦韆，以及跨越冬山河178公尺長的飛越銀河高空滑降，驚奇冒險再升級。

因應0403花蓮地震重創宜蘭觀光，縣府結合童玩活動推出住宿振興方案，旅客只要在7月4日至8月18日活動期間，選擇入住宜蘭合法旅宿，住宿滿2千元就可持「入園憑證」及「該筆住宿紙本發票或收據」至童玩節活動現場免費入園，1人1次，消費滿4千元則可2人入園，以此類推。

縣長林姿妙說，縣府整合各觀光產業，攜手推出住宿宜蘭消費滿2千邀民眾遊童玩的振興方案，期望帶動受地震影響的相關經濟發展，活絡週邊商圈商機，民眾已兌換的紙本發票，還會捐贈公益單位，盼能發揮加乘效果。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，花蓮地震確實對宜蘭產業有不小的衝擊，4月初向縣府提出相關振興方案，感謝獲得各界支持及回應，「宜蘭最強的童玩節來了」，相信搭配住宿活動，今年暑假將能吸引全台甚至是更多國際旅客造訪宜蘭。

今年童玩節國際表演團隊陣容也相當堅強，包括法國、澳洲、韓國及荷蘭等多達20個國家蒞臨展演，還有首次參加的非洲國家「蒲隆地」及被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的祕魯剪刀舞，並加碼集結國內擁有世界冠軍的馬戲、小丑、魔術及特技等雜耍技藝。

今年宜蘭童玩節國際表演團隊陣容也相當堅強，包括法國、澳洲、韓國及荷蘭等多達20個國家蒞臨展演，並加碼集結國內擁有世界冠軍的馬戲、小丑、魔術及特技等雜耍技藝。（記者王峻祺攝）

今年宜蘭童玩節國際表演團隊陣容也相當堅強，包括法國、澳洲、韓國及荷蘭等多達20個國家蒞臨展演，並加碼集結國內擁有世界冠軍的馬戲、小丑、魔術及特技等雜耍技藝。（記者王峻祺攝）

因應0403花蓮地震重創宜蘭觀光，旅客只要在7月4日至8月18日期間，選擇入住宜蘭合法旅宿，住宿滿2千元就可持「入園憑證」及「該筆住宿紙本發票或收據」至童玩節活動現場免費入園，1人1次，消費滿4千元則可2人入園，以此類推。 （記者王峻祺攝）

因應0403花蓮地震重創宜蘭觀光，旅客只要在7月4日至8月18日期間，選擇入住宜蘭合法旅宿，住宿滿2千元就可持「入園憑證」及「該筆住宿紙本發票或收據」至童玩節活動現場免費入園，1人1次，消費滿4千元則可2人入園，以此類推。 （記者王峻祺攝）

縣長林姿妙邀請民眾暑期來宜蘭住宿，住宿滿2千元就可享免費入園童玩節1次。（記者王峻祺攝）

縣長林姿妙邀請民眾暑期來宜蘭住宿，住宿滿2千元就可享免費入園童玩節1次。（記者王峻祺攝）

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