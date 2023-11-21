疫後振興觀光 陳建仁：來台旅客600萬人次 估12月中達標

政府疫後振興觀光，行政院長陳建仁預估12月中旬將達成來台旅客600萬人次目標。（圖由行政院提供）

2023/11/21 18:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕行政院長陳建仁今天視察前瞻建設成果宜蘭壯圍沙丘生態園區及鐵馬廊道觀景平台（大福觀海旭日平台），他表示，政府在疫後持續推動獎勵方案振興國內觀光，預估今年12月中旬就能達到來台旅客600萬人次的目標。

陳建仁今天先到宜蘭羅東參加倉前安居社會住宅開工典禮，之後轉往壯圍沙丘生態園區及鐵馬廊道觀景平台，在交通部長王國材、觀光署長周永暉陪同下，了解前瞻建設成果，他展現童心未泯的一面，當場玩起盪鞦韆，並在拍照打卡熱點的大福觀海旭日平台，體驗龜山朝日意象。

陳建仁說，壯圍沙丘生態園區以古道、鐵道、鐵馬道，串聯東北角沿海特有的漁村文化，至於沙丘鐵馬廊道觀景平台榮獲民間自發創辦的「2023建築園冶獎」殊榮。

陳建仁說，歷經3年COVID-19疫情，政府為促進觀光產業發展大力推動獎勵方案，推廣台灣的自然景觀、人文特色，舉例來說，行政院10月推出「Time For Taiwan」形象影片，向國際旅客介紹一天24小時的台灣，總統府也再度舉辦「來去總統府住一晚」活動，邀請國際名人和網紅，向全世界介紹台灣之美。

陳建仁提到，落實低碳淨零、自然永續的綠色旅遊，是目前觀光產業的發展主流，台灣今年有6個景點獲得「2023全球百大綠色旅遊目的地故事獎」，獲獎數比去年增加一倍，顯見愈來愈多特色景點受到國際肯定，在各界努力下，預估12月中旬，就能達到來台旅客600萬人次目標，他希望持續與地方政府、民間攜手合作，共促觀光發展。

陳建仁在拍照打卡熱點的壯圍大福觀海旭日平台，體驗龜山朝日意象。（圖由行政院提供）

壯圍沙丘生態園區以古道、鐵道、鐵馬道，串聯東北角沿海特有的漁村文化。（圖由行政院提供）

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