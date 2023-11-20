蘭陽媽祖文化節千餘人搭船遶境僅555人繳費 縣府︰宮廟尋求企業贊助

宜蘭縣議員林麗質疑，今年蘭陽媽祖文化節1000多人參與搭船海上遶境，結果有繳費的只有555人，為何其他人不用繳費？難道縣府是騙子？有繳費的是傻子嗎？（記者游明金攝）

2023/11/20 15:53

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議員林麗質疑，今年蘭陽媽祖文化節1000多人參與搭船海上遶境，結果有繳費的只有555人，為何其他人不用繳費？難道縣府是詐騙集團？有繳費的是傻子嗎？縣府表示，乘船者包含參與宮廟工作人員與貴賓，相關費用由宮廟尋求企業贊助另行支付，縣政府並未經手僅提供行政協助。

蘭陽媽祖文化節今年遶境活動，以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，展開為期3天2夜的海陸遶境活動，宜蘭縣民收費350元、外縣市民眾收費888元。

林麗今天在縣議會質詢，針對今年蘭陽媽祖文化節提出質疑；她說，根據2023蘭陽媽祖文化節臉書官網的資訊，參與搭船海上遶境的民眾，縣內336人，縣外219人，實際收費31萬2072元；但今年有1000多人搭船遶境，為何其他民眾不用繳費？

她還說，今年媽祖文化節縣府預算只有編列活動工作服151萬及活動設計費299萬，並無編列交通費用，但遶境船隻費用共花了60多萬繳給賞鯨協會，扣除收取的報名費用後，尚有約29萬元的差額，錢要從哪裡支出？

林麗指出，針對活動經濟效益，縣府提供外縣市民眾免費住宿，導致宜蘭住宿消費下降，經調查顯示，平均個人消費僅507元，而非官方宣稱的1324元，高達61.7%的受訪者，在活動期間沒有消費購買商品。

林麗認為，蘭陽媽祖文化節看不出任何活動經濟效益，應學習大甲鎮瀾宮推出遶境穿戴組及聯名商品，而非浪費人民納稅錢發放免費的衣帽及物品，根本沒有做到宗教、文化、經濟及產業互相交流的意義。

她也質疑，縣府曾允諾，活動成熟後會將主辦權回歸宮廟，現在看來遙遙無期，政府還是大撒幣一直補助，根本是說一套、做一套。

縣府民政處指出，今年活動由公私協力，透過救國團無償協助提供網路報名與收費系統，並將收取報名費全數轉交予宜蘭縣賞鯨推廣協會，乘船者除了報名民眾，也包含參與宮廟工作人員與貴賓，相關費用由宮廟尋求企業贊助另行支付，縣政府並未經手相關費用，僅提供行政協助，這也是交由民間辦理的過程之一。

民政府表示，今年宮廟提供「香客大樓」，僅部分給縣外報名民眾免費住宿，這是活動套裝行程一部分，其他參加者住宿仍需自費，另議員所提滿意度調查係去年度調查結果，今年縣府並未執行調查。

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