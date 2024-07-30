自行車道開警車抽菸又講手機 宜蘭警方依規懲處

10秒鐘影片，因警車車窗開啟，民眾清楚拍下員警駕車時，右手抽菸、左手持手機講電話的畫面，警車編號及轄區也一清二楚，有網友加碼爆料「那裡還是自行車道」。（圖擷取自Wowtchout ─地圖型行車紀錄器分享平台）

2024/07/30 12:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕最壞示範！宜蘭縣警局宜蘭分局鍾姓員警28日在員山鄉處理違停案件後，駕駛警車返回派出所途中，竟行駛於自行車道上，還開車窗抽菸、講手機，雙手並未放置在方向盤上，離譜行徑全被民眾拍下。宜蘭分局今天回應，經查行為屬實，將依規開罰並記申誡以上懲處。

有民眾拍下鍾姓員警違規行為上傳臉書「WoWtchout─地圖型行車影像分享平台」，寫道「滿足我對警察的印象，邊開車邊抽煙打電話！」平台以「這樣真的是可以的嗎，警察先生？」為題發文後，引發網友熱議。

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10秒鐘影片，因警車車窗開啟，民眾清楚拍下員警駕車時，右手抽菸、左手持手機講電話的畫面，警車編號及轄區也一清二楚，有網友加碼爆料「那裡還是自行車道」，離譜行徑讓大批網友瞠目結舌，直呼「知法犯法金害！」

宜蘭分局今天回應，鐘姓警員是在28日11時30分處理違停案件後，返回派出所途中，駕車行駛於自行車道，吸菸、使用行動電話等行為，經民眾攝影上傳影音平台，違反勤務紀律，經查屬實。

宜蘭分局表示，針對鍾姓員警行為，除持續加強教育，將就違反道路交通管理處罰條例開罰，勤務紀律部分，則依警察人員獎懲標準及警察人員駕車安全考核實施要點等相關規定，記申誡以上議處。

宜蘭分局鍾姓員警28日在員山鄉處理違停案件後，駕駛警車返回派出所途中，竟行駛於自行車道上，還開車窗抽菸、講手機，雙手並未放置在方向盤上，離譜行徑全被民眾拍下。（圖擷取自Wowtchout─地圖型行車紀錄器分享平台）

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