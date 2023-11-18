投身地方文史調查半世紀 陳進傳獲頒2023宜蘭縣文化獎

2023宜蘭縣文化獎得主陳進傳認為，保存資料的工作不能等。（記者蔡昀容攝）

2023/11/18 16:24

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕兩年一屆的「宜蘭縣文化獎」，在宜蘭藝文界具代表性，表彰對地方文化形塑與維護，有特殊貢獻的個人或團體。2023年第10屆宜蘭縣文化獎頒給76歲宜蘭文史家陳進傳，文化紀念獎則是去年過世、享壽82歲的藝術家周澄。

第10屆宜蘭縣文化獎昨由縣長林姿妙頒發，陳進傳曾任教於羅東高中、宜蘭高中、宜蘭農工、宜蘭農專、宜蘭技術學院、宜蘭大學、佛光大學及宜蘭社區大學等校，作育英才無數；教學之餘，投入宜蘭歷史調查研究工作，時間半世紀，著作數量龐大並具開創性，成就斐然。

此外，陳進傳熱心公益，長期擔任宜蘭縣政府顧問、宜蘭社區大學教育基金會董事兼課程審查委員，推展「文化立縣」政策不遺餘力，對於促進宜蘭文化建設與提升宜蘭文化水準，均有顯著貢獻，因而獲頒宜蘭文化獎。

陳進傳說，文化局提供一疊頒獎典禮邀請卡，他半張都沒發，不想驚動大家，沒想到還是有那麼多朋友到場，讓他很感動，這一路來，可以說是「我愛宜蘭、宜蘭愛我，和回饋宜蘭」，他原本的興趣是民國人物，返鄉後做起宜蘭歷史，寫10本書、120多篇論文，上了年紀後，還在接歷史調查類型的案子，為的就是盡早保留資料，提供後人研究，保存資料工作不能等。

文化紀念獎得主周澄，去年5月24日辭世，他是台灣當代著名書畫家及美術教育家，將傳統書畫中「詩、書、畫、印」美學概念發揮得淋漓盡致，投入創作超過60年，全能藝術造詣與成就，早已蜚聲於國內外藝壇。

周澄曾任教於國立藝專（現今國立台灣藝術大學），並在宜蘭開班授徒，培養水墨畫人才，創立財團法人周澄文化藝術基金會，辦理藝文獎勵、補助等，縣府為表彰他長期培育藝術人才、為宜蘭推動藝術修養工作，促進宜蘭與國際文化交流，因而頒贈「宜蘭縣文化紀念獎」，現場由周澄夫人李順惠代表領獎，李順惠則轉贈兩幅周澄的書法作品，供宜蘭美術館典藏。

宜蘭文史家陳進傳（右）獲頒2023宜蘭縣文化獎。（記者蔡昀容攝）

2023文化紀念獎得主周澄，由夫人李順惠（右）代為領獎。（記者蔡昀容攝）

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