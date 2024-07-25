宜蘭停電逾萬戶 花蓮撤離超過2200人

頭城大溪漁港水位滿到岸上，快跟路面平行。 （民眾提供）

2024/07/25 05:30

〔記者王峻祺、江志雄、花孟璟／綜合報導〕凱米颱風襲台，花蓮、宜蘭縣昨天首當其衝，都出現強風、豪大雨，宜蘭縣大同鄉的廿四小時累積雨量已突破一千毫米，宜蘭市有百貨大樓的外牆磁磚大面積掉落，所幸未傷及人、車，宜蘭縣總停電戶數最高時逾一萬一千戶，共撤離四百多人；花蓮縣停電戶數一度接近一萬戶，共撤離二千兩百多人。

烏石港外海掀3米巨浪

根據中央氣象署統計，截至昨晚十點，宜蘭縣大同鄉的廿四小時累積雨量已突破一千毫米，南澳鄉也超過六百毫米，其他鄉鎮市都在兩百毫米以上，縣府啟動大型移動式抽水機，被列入土石流紅色警戒區的大同鄉英士村緊急撤村。

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宜蘭沿海及空曠地區吹起十二至十四級的強陣風，因適逢大潮，外海掀起長浪，頭城大溪漁港水位滿到岸上，目擊者拍下大浪打進港區的畫面，直呼可怕；頭城烏石港外海也湧現三公尺高的巨浪。

在交通方面，宜蘭縣境的蘇花路廊（台九線及台九丁線）、中橫宜蘭支線（台七甲線）、北橫公路（台七線）昨天陸續封閉，蘇花路廊從蘇澳到崇德屬於易致災路段，交通部公路局前天就在沿線進駐警戒人員與搶災機具，將視颱風影響程度、道路狀況，另行公告恢復通行時間。

花蓮縣境的台八線大禹嶺至太魯閣段，昨天上午十一點起全線封閉，花蓮市區傍晚五點後出現十四級的強陣風及豪大雨，許多路樹傾倒折斷、招牌掉落，花蓮市中山路土地銀行對面的藥師公會招牌被狂風吹落，砸在道路中央，有驚無險，還有民眾在LINE群分享「看到社區裝在窗外的鐵框，直接被狂風拔起後吹走」，民眾驚呼「強風太可怕了」、「花蓮好多年沒有這麼強的颱風了！」

62溪流列土石流潛勢區

花蓮、吉安鄉有多處停電，台電表示，停電戶數至昨晚九點半為止高達近萬戶，工程人員冒著狂風暴雨搶修；花蓮市、秀林鄉、吉安鄉已達土石流警戒基準值，全縣有多達六十二條溪流發布土石流潛勢區，縣府統計，全縣共撤離二千兩百多人分別安置在在收容所。

宜蘭市超市招牌不敵強風折斷掉落。（民眾提供）

花蓮市區昨天滿目瘡痍。（記者花孟璟攝）

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