減少策展廢棄物 宜蘭綠色博覽會展品免費送

宜蘭綠色博覽會即將閉幕，展品開放認養，讓需要的單位帶走。圖為開放認養漁網及浮球。（蘭陽農業發展基金會提供）

2023/05/13 18:34

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕2023年宜蘭綠色博覽會明（14日）閉幕，為減少策展廢棄物，承辦單位辦理園區展品認養，盼展出的展品或教具，能異地重生，歡迎機關、學校或團體登記認養，19日登記截止。

綠博是宜縣年度環境教育旗艦活動，以寓教於樂方式，傳遞環境保護、永續發展等概念，為期44至45天，今年在蘇澳武荖坑風景區舉辦，粗估超過40萬人次造訪。

承辦單位蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝表示，展覽結束後，大量展示板和教具難以保存，很快就發霉，無法留隔年使用，過往都直接回收丟棄，相當可惜，2019年開始，將展品捐贈給需要的學校或單位，延續展品的環境教育使命，也減少策展廢棄物。

舉例來說，去年綠博有1座白海豚造型展品，來自彰化的台灣媽祖魚保育聯盟前來登記，該聯盟以白海豚保育為志業，大會評估審核後，將白海豚展品交給該聯盟使用。

許名輝坦言，對撤展廠商來說，大量拆除作業較為省事，但為了讓展品能繼續使用，基金會動用更多費用和人力，以求小心拆除，保持展品完整，讓接手單位能順利使用。

外界質疑，為何捐贈展品，似乎有圖利之嫌，讓承辦單位相當心寒，但考量延續環境教育的使命，仍決定續辦認養媒合作業。

綠博官網及臉書粉專12日公告，開放今年度展品認養，共60個品項，包含帆布、展板、展台、裝置藝術、模型等，數量超過200件，已有12個學校、機關、團體登記認養，19日登記截止，經大會評估審核後，會通知領取，但大會不負擔載運及後續組裝維修，須由登記單位自行載運離場。

2023年宜蘭綠色博覽會即將閉幕。（資料照，記者蔡昀容攝）

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