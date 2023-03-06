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    宜蘭市代會主席林智勇涉假車禍詐保 辯論終結、3/30宣判

    宜蘭市代會主席林智勇（如圖）涉假車禍詐保辯論終結，宜蘭地院將在30日宣判。（圖由讀者提供）

    宜蘭市代會主席林智勇（如圖）涉假車禍詐保辯論終結，宜蘭地院將在30日宣判。（圖由讀者提供）

    2023/03/06 15:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕無黨籍的宜蘭市民代表會主席林智勇前年涉嫌製造假車禍詐保，被依貪污治罪條例公務員詐欺財物未遂罪起訴，宜蘭地方法院審理庭今天辯論終結，林坦承詐欺未遂，但否認貪污，全案將在30日下午2點半宣判。

    2021年6月，林智勇駕駛市價740萬元私有奧迪RS7跑車自撞損毀，因車輛僅投保丙式車體損失險，自撞不理賠，事後涉嫌利用主席公務車製造與奧迪RS7假車禍，意圖詐領140萬元保險金，由於車頭所留非現場黃漆痕跡，引起保險公司質疑，全案曝光未得逞。

    案發後，宜蘭地檢署起訴林智勇、宜蘭市代會陳姓司機及服務處鄧姓男子，承辦檢察官認為林智勇犯後意圖卸責、誤導案情，請求法院判處有期徒刑7年，並宣告褫奪公權7年。

    宜蘭地方法院審理庭中，林智勇坦承向保險公司申請奧迪事故理賠，觸犯詐欺未遂罪，但在主席公務車部分，他曾指示不要申請，承辦人員自行申請，過程與公權力行使無涉，應不構成貪污治罪條例。

    去年底的地方選舉，林智勇競選連任順利當選，之後的主席改選，宜蘭市代會16席代表中，更以壓倒性的14票第5度蟬連主席寶座。

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