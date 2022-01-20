宜蘭市代會主席 涉假車禍詐保

蘭市民代表會主席林智勇奧迪RS7豪車自撞毀損，，竟涉嫌使用宜，嫌使用宜蘭市代會的公務車製造假車禍，意圖詐領近百萬元保險金。（取自林智勇臉書）

2022/01/20 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四連霸無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，其灰色奧迪RS7豪車去年六月自撞毀損，涉嫌使用宜蘭市代會公務車製造假車禍，意圖詐領近百萬元保險金未果。宜蘭地檢署指揮宜蘭縣調查站搜索約談，訊後依詐欺取財未遂罪諭知林男三十萬元、共犯陳姓助理十萬元交保。

奧迪自撞 修車費近百萬

奧迪RS7新車價約七百四十萬元。檢調追查，林的灰色奧迪RS7自撞毀損，修車費近百萬元，該車只投保丙式「車碰車」保險，自撞無法獲理賠；宜蘭市民代表會的公務車輛都有保險，林男因此涉嫌指示助理安排假車禍，在宜蘭市大福路一段使用代表會的公務車從後方「追撞」奧迪車尾，奧迪再「擦撞」路邊護欄，但請領保險理賠時被保險公司發覺有疑點。

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用公務車造假 申請保費

檢調十八日前往市代表會主席辦公室等五地搜索，傳喚十二名嫌疑人及證人，昨凌晨偵訊結束，認定林智勇及陳姓助理共同向保險公司實施詐領行為，後來察覺有異，才撤回保險費申請，已構成詐欺取財未遂罪，因此對兩人給予交保強制處分。

四十八歲的林智勇獲交保後，在臉書發文「認真每一件事，這幾天有點冷」；他受訪說，案件進入司法偵查，相關說明及資料已提供檢方，會尊重司法。

林智勇出身政治世家，父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星曾任宜蘭縣議會議長，他三十二歲參選宜蘭市代，當選後就被推選為代會主席，連任四屆主席，常用臉書與人互動，營造「主席阿貝」形象，有意更上一層樓參選議員。

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