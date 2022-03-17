車頭黃漆露餡／涉假車禍詐保 宜蘭市代會主席求刑7年

宜蘭市民代表會主席林智勇，涉嫌製造 假車禍過程被監視器錄了下來。 （取自林智勇臉書、記者蔡昀容翻攝）

2022/03/17 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇去年六月開奧迪RS7跑車自撞毀損，事後涉嫌利用主席公務車製造與奧迪RS7的假車禍，意圖詐領一百四十萬元保險金，但因車頭留有不是現場的「黃漆」痕跡，引起保險公司質疑，全案曝光未得逞。宜蘭地檢署昨依貪污治罪條例公務員詐欺財物未遂罪將林智勇起訴，並向法院求處七年徒刑並宣告褫奪公權七年；同案被起訴的還有市代表會陳姓司機、服務處鄧姓人員。

起訴書指出，林智勇去年六月十七日中午，駕駛市價約七百四十萬元的自家奧迪，行經宜蘭市大福路自撞路旁電桿與水泥護欄，車身嚴重毀損，由於車輛僅投保丙式車體損失險，自撞事故不理賠。林智勇得知主席公務配車，有投保包含任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險（超跑險）等，第三人車損最高可理賠一○五○萬元。

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車禍當晚六點八分，林智勇駕駛奧迪到宜蘭市大福路段，原車禍現場附近，陳姓司機開公務車載鄧姓男子跟隨在後；林智勇以奧迪右側葉子板摩擦路邊電線桿，再往前以保險桿緊貼水泥護欄後，隨即下車高喊「從那裡撞下去」，指使陳姓司機從後方撞擊奧迪後方保險桿，製造公務車追撞奧迪的假車禍，再向警方報案。

陳姓司機因駕照被吊銷，無法申請保險理賠，向警方謊稱鄧男是公務車駕駛人，因超車不慎釀成車禍，並向保險公司申請理賠；保險公司查覺，現場電桿並未漆上黃黑相間斜紋漆，但奧迪右側車頭疑有其他電桿黃漆痕跡產生疑慮。

保險公司調閱監視器後，事件因此曝光；陳姓司機得知保險公司起疑，且假車禍現場有監視器，恐東窗事發，趕緊撤回保險理賠申請。

起訴書指出，林智勇身為市代會主席，不思為民表率，竟利用職務機會圖謀私利，犯後意圖卸責、誤導案情，將責任推給陳姓司機，藐視司法，請求法院判處有期徒刑七年，並宣告褫奪公權七年；林智勇未接電話，無法得知其回應。

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