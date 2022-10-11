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    宜蘭縣消防局及宜蘭分隊 擬遷到縣政中心拖吊場

    宜蘭縣消防局及宜蘭分隊擬遷到宜蘭拖吊場（見圖）。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局及宜蘭分隊擬遷到宜蘭拖吊場（見圖）。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/11 18:19

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局（含勤務指揮中心）及宜蘭消防分隊位處宜蘭市中心舊城南路及光復路口，停車空間有限，加上宜蘭分隊廳舍狹小老舊，不敷使用，規劃遷往縣政中心宜蘭拖吊場，縣府編列150萬元，作為明年用地變更費用，後續再爭取經費，進行規劃設計、工程發包等程序。

    宜蘭分隊廳舍1974年建成，已近半世紀，面積224坪，早期僅10餘人員，目前達26員，空間狹隘，執勤及住宿環境侷促；宜蘭分隊對面的消防局2010年落成，雖然較新，但停車空間有限，民眾洽公不便，每逢縣府開設災害應變中心，各單位派員進駐，深受停車位不足所苦，應變中心空間也不足。

    宜蘭縣議員劉添梧說，隊員出勤很耗體力，返隊後雖然疲憊，還得24小時待命，縣府應提供舒適的休息和辦公環境。議員謝燦輝建議，新廳舍土地可朝郊區找，廳舍高度和面寬才能滿足救災需求，道路寬廣也方便車輛出動。議員黃定和說，希望消防局盡快安排廳舍興建。

    消防局長徐松奕說，原規劃陽明路與女中路交叉路口一塊0.5公頃土地，劃為消防機關用地，但都市計畫送審內政部5年來沒有結果，經與縣府討論，另尋到建蘭北路的宜蘭拖吊場，消防局及宜蘭分隊預計一併搬遷過去。

    消防局說明，該地約0.8公頃，是縣府汙水處理場用地，現由宜蘭縣警察局作拖吊場使用，預計將地目變更為機關用地，消防局未來會爭取中央補助及地方配合款，規劃興建消防局及宜蘭分隊廳舍，占地0.4公頃。

    縣府祕書長林茂盛說，縣政中心重劃時，將土地劃為汙水處理場用地，但縣政中心已有汙水下水道，因此短期內用於拖吊場，經與消防、警局協調後，第一階段先將該地變更為機關用地，並同意消防局編列用地變更經費。

    林茂盛強調，用地變更後，各機關依法都能使用，按目前的初步規劃，優先考量由消防局建廳舍，未建廳舍區域，仍有餘裕可供拖吊場使用，縣府也會持續與各局處協調細節。

    宜蘭縣消防局（見圖）及宜蘭分隊擬遷至宜蘭拖吊場。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局（見圖）及宜蘭分隊擬遷至宜蘭拖吊場。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局及宜蘭分隊（見圖）擬遷至宜蘭拖吊場。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局及宜蘭分隊（見圖）擬遷至宜蘭拖吊場。（記者蔡昀容攝）

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