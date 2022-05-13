宜蘭+1425！快篩陽性免出門 全縣42家診所視訊診斷是否確診

宜蘭縣42家診所，即日起推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」。（宜蘭縣政府提供）

2022/05/13 16:01

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣單日確診數再破新高，今天新增1425名確診，累計1萬2104例。縣長林姿妙表示，為提供快速、安全的就醫環境，即日起推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」服務，快篩陽性者經視訊診療判定確診，可直接在家進行居家隔離。

縣衛生局說明，縣內42家診所即日起推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」服務，快篩陽性的民眾，透過視訊，將寫上姓名和檢測日期的快篩試劑上傳給醫師，經醫師診療判讀，若為確診，醫師將上傳篩檢結果，民眾可立即在家居家隔離，不用再出門跑一趟，避免增加病毒傳播機會。42家診所聯絡方式詳見附圖。

衛生局重申，陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、聖母醫院、宜蘭仁愛醫院設有「防疫診」，為快篩、PCR陽性患者服務，台北榮民總醫院員山分院及蘇澳分院則籌設中，均設在急診室附近；另，縣內有24家診所設綠色通道，開放「高溫、心跳較快、脫水等生命徵象較不穩定」等有染疫疑慮者優先看診。

疫情方面，校園新增249名確診學生、27名教職員，全縣累計2064名學生、179名教職員確診，多數是因家人染疫，再將疫情帶入校園。衛生局說，家長若對狀況有疑問，可撥打各校防疫專線，並再次呼籲大家，做好日常防疫措施，勤洗手、戴口罩。

宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率83.1%，第二劑78.7%，第三劑62.1%，第14波快打站已陸續提供服務，持續至5月15日，詳細時間和地點請上衛生局官網查詢。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

宜蘭縣各醫療院所，提供視訊診療、綠色通道、防疫診等不同管道，分流患者。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法