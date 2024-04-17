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蘇澳老船長出海失聯2天 海巡民間聯合搜尋

蘇澳老船長出海失聯，海巡署持續搜尋。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

蘇澳老船長出海失聯，海巡署持續搜尋。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

2024/04/17 13:04

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕76歲宜蘭蘇澳張姓老船長，15日下午出海後至夜間未歸失聯，海巡署獲報出動協尋，案發迄今除派多組人力並出動空偵機、無人機及沙灘車多次搜救外，蘭陽潛水協會目前也加入救援行列。海巡署北部分署第一岸巡隊表示，將全力持續搜尋，盼能盡快找到失聯船長。

張姓老船長15日下午駕駛1.1噸船隻出海，原習慣傍晚返港但遲遲未歸，家屬發現有異報案，隨即駕駛另一艘自家船隻出海，至老翁平時停泊點找尋，發現船隻錠錨於北方澳前端外面礁石附近，但未見船長蹤跡，僅發現礁石底下遺留漁具。

海巡署北部分署第一岸巡隊長蔡宗憲說，據家屬轉述，老船長平均每2至3天會出海一次，至附近礁岩採集貝類及螃蟹，但因15日一直沒回家也連繫不上，趕緊報案。海巡署在獲報船長失聯後，立即集結相關資源出動搜救，包括岸際人員、海上海巡艇，並申請空偵機、無人機協尋，目前空偵機上、下午各飛一架次，無人機飛行2至3航次。

蔡宗憲說，案發迄今2天尚未發現老船長，目前蘭陽潛水協會也加入協尋行列，該隊將持續出動岸際巡邏搜尋人力、UAV無人機組、沙灘車等全力搜尋中。

張姓老船長15日下午駕駛1.1噸船隻出海後未歸，北部分署第一岸巡隊立即集結相關資源出動搜救，包括岸際人員、海上海巡艇，並申請空偵機、無人機協尋。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

張姓老船長15日下午駕駛1.1噸船隻出海後未歸，北部分署第一岸巡隊立即集結相關資源出動搜救，包括岸際人員、海上海巡艇，並申請空偵機、無人機協尋。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

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