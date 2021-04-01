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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭冬山路劃設人行道惹民怨 鄉公所：必要設施

    冬山路1段兩側，鄉公所劃設總長約3公里的人行道，導致不少民眾違停車輛遭拖吊，冬山鄉籍議員楊弘旻批評，錯誤的政策比貪汙還可怕。（楊弘旻提供）

    冬山路1段兩側，鄉公所劃設總長約3公里的人行道，導致不少民眾違停車輛遭拖吊，冬山鄉籍議員楊弘旻批評，錯誤的政策比貪汙還可怕。（楊弘旻提供）

    2021/04/01 13:42

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］冬山路1段兩側，鄉公所劃設總長約3公里的人行道，遭冬山鄉籍議員楊弘旻批評，錯誤的政策比貪汙還可怕。楊弘旻說，人行道本來是停車空間，鄉公所卻劃設人行道，民眾停車遭警察拖吊，道路兩旁商家抱怨連連；鄉公所回應，該路段為交通要道，車輛車速很快，人行道是必要設施。

    楊弘旻今指出，冬山路1段上有早餐店、機車行等店家，道路兩旁的路肩至商家的空間，本來就是停車空間，鄉公所卻劃設人行道，民眾要到商家買東西、辦事，因此不能停車，相當不方便，且鄉公所又要求警方加強取締，導致商家生意大受影響，怨聲載道。

    楊弘旻說，該路段本來就很少人行走，更不是風景區，劃設人行道犧牲停車空間，實在沒必要，他批評，錯誤的政策比貪汙還可怕，公所如果再這樣一意孤行，不把人行道塗銷，絕對會引發更大的反彈。

    該路段人行道為冬山鄉公所，向內政部爭取「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」經費劃設，對於楊弘旻的批評，鄉公所回應，冬山路一段本來就有設置傳統人行道，本次計畫是因舊有的傳統人行道多處毀損，故改為標線型平面人行道。

    鄉公所說，該路段為交通要道車輛相當多、車速也快，附近又鄰近住宅區以及學校，本於婦幼、學童、行人與老人家的用路安全，劃設人行道為保障生命財產安全的必要措施。

    鄉公所表示，已多次接獲民眾檢舉，社群媒體也多有民眾反應，很多人在新劃設的標線型人行道上違規停放車輛，公所呼籲用路人遵守交通規則，一起來重視行人路權，營造友善用路環境。

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