到頭城八角樓拍網美照 要等到8月31日

頭城濱海森林公園，要等到8月31日才能重新見客。（記者林敬倫攝）

2021/01/23 22:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城濱海森林公園內的「八角樓」，過去是知名網路打卡秘境，但縣政府前年起斥資3500萬元，整修濱海森林公園，並新建餐廳等設施，八角樓也暫時封閉，原預計本月31日就能重新開園，近期縣府卻公告要延到8月31日才能開放，讓不少民眾失望；縣府解釋，因建照取得時程延遲，導致工程延宕，開園時間才會延後。

頭城濱海森林公園原是頭城海水浴場，2001年沙灘開始流失，遊客也跟著消失，縣府設法活化，卻因開出的合約年限僅10年，廠商認為過短，兩次辦理促參失敗。

直到2018年才成功將園區委外經營，遊客重新回流，尤其公園內於頭城海水浴場時期就興建完成，作為觀景台使用的「八角樓」，因造型特殊，當時透過社群宣傳一炮而紅，成為許多網美自拍、打卡的熱門景點。

不過，2019年委外廠商因拆夥不與縣府續約，為加強觀光發展，縣府向交通部觀光局爭取「蘭海鐵道五漁村～頭城濱海森林公園計畫」，斥資3500萬元拆除公園裡的危樓，並針對「八角樓」、廁所等設施整修，還會新建一間餐廳，園區於當年的12月16日起封閉整修。

工程原預計於本月31日完成，但縣府近期又發出公告，將園區對外開放時間延到8月31日，不少民眾聞訊相當失望；縣府工商旅遊處說，因園區屬於頭城都市計畫的遊樂區，依規定施工要取得建照，但建照取得時間延遲，才導致工程延宕、開園時間延後。

頭城知名網紅打卡景點八角樓，要等到8月31日才能重新見客。（記者林敬倫攝）

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