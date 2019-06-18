為拍照不要命？宜蘭網美拍照勝地 驚見美腿高懸半空中

2019-06-18 18:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭頭城濱海森林公園的八角瞭望台，是型男、正妹愛去的拍照、打卡勝地，但有民眾發現有網美為拍美照，不顧禁止攀爬標語，爬上瞭望台矮牆，讓美腿高懸半空中，民眾見狀說「這樣太危險」；對此，縣府呼籲民眾自愛，不要做出危險行為。

頭城濱海森林公園前身為頭城海水浴場，占地約1.4公頃，目前委託民間業者負責營運，其中，園區內的八角瞭望台，高4層樓，外觀為紅磚造型，斑駁牆面帶有「廢墟風」，塔樓還有中空迴旋式樓梯，走道頂樓可眺望龜山島美景。

瞭望台擁特殊幾何造型，從下至上都適合取景，最近幾年在網路爆紅，變成頭城鎮網美的拍照勝地之一。

不過，最近民眾發現有遊客為拍「美照」，不顧危險攀上瞭望台的矮牆，跨座矮牆上，將美腿高懸半空中「擺POSE」，因塔樓高達4層樓，站在3層樓高位置拍照，底下民眾看得捏把冷汗，且查閱社群軟體的標籤，也可以找到多張「玩命」照片。

該民眾直呼，沒有人負責管理，光看就感覺很危險，且塔樓內部空間狹窄，若人潮多時，不小心被其他遊客推擠，掉下來後果不堪設想。

對此，縣府表示，濱海森林公園目前是委外經營，已請營運業者加強管理，也呼籲民眾不要攀爬矮牆，以免發生憾事；委外業者也說，他們都有勸阻遊客，希望民眾自愛，以免意外發生。

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