桃園高中選修大學課程 線上媒合平台啟用

「桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台」啟用，邀請參與的高中、大學共同見證。（記者鄭淑婷攝）

2024/12/24 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市高中與大學合作開設課程，統計一一二學年度共二七四門課、有一萬○三○一人次選修；市府規劃擴大合作規模，並開發「桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台」，目前有北部廿八所大學參與，昨在市立武陵高中舉辦啟航儀式，邀請相關高中、大學人員出席見證。

市長張善政表示，桃園市去年開始試辦邀請大學到高中開設特色課程，這些課程除要適應高中端的需求，同時也要展現大學特色，去年的課程吸引逾萬人次選修，學生們藉由這些課程能提早試探、尋找自我興趣及未來發展方向，有利高中學生對未來大學科系的選讀，市府決定擴大與大學端的合作，考量媒合過程較為辛苦，因此運用智慧科技及資源共享的觀念，開發出線上平台，方便高中端提出課程需求、大學端展現特色課程，期待平台啟用後，讓學子享受更多大學特色課程。

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教育局長劉仲成表示，此平台不僅整合媒合系統，讓學生輕鬆跨校選修多元課程，另建置大學師資資料庫，讓更多學生能接觸頂尖教學資源。目前合作大學包括台大、北醫、政大、台師大、中大、長庚、中原等廿八所，平台啟用後將促使高中端與大學端更加緊密合作。

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