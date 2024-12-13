世錦賽跆拳道公認品勢混雙 桃園鄧筠柔奪金

世界跆拳道品勢錦標賽，鄧筠柔於「公認品勢12至14歲混雙組」奪金。（記者黃政嘉攝）

2024/12/13 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕世界跆拳道品勢錦標賽日前在香港舉辦，台灣隊勇奪四金，其中桃園市立楊光國中小九年級選手鄧筠柔與台北市龍山國中選手謝忞祐默契十足，打出去的速度、力量都明顯勝過其他選手，榮獲「公認品勢十二至十四歲混雙組」金牌，這也是鄧筠柔在今年國內外比賽累計的第九金，表現備受矚目。

國中9年級 今年比賽累計第九金

鄧筠柔、謝忞祐這個月四日在四強賽打敗墨西哥後，決賽以第一品勢九．一八分、第二品勢九．○八分扳倒香港，錦標賽連過五關，聯手「踢」金。

請繼續往下閱讀...

鄧筠柔身高一五七公分、體重四十四公斤，身形瘦小，但拳腳奇勁，教練建議專攻品勢，相較於對打，品勢是將跆拳道攻防基本動作組合成訓練拳套。

跆拳道隊教練黃國師、品勢教練林侃諭都認為，鄧筠柔優勢在於柔軟度，相較其他選手，踢得較高較有力且穩定性強；鄧筠柔說，擺姿勢的過程有展現自己的特色，就易受裁判青睞。

幼時為健身習武 每天練4、5小時

鄧筠柔幼時有氣喘毛病，媽媽送她去道館習武健身，國中加入跆拳道隊後，就沒再發作，自七年級起參與大、小型比賽，斬獲多金，榮耀底下是每天努力淬鍊；鄧說，一天都練習四、五個小時，賽前週六也會練，動作做不好要一直重做。

「能拿金牌，很開心。」鄧筠柔表示，選拔國手前，腳、腰很多地方都拉傷過，曾有放棄的念頭，好在教練、爸媽適時鼓勵，加上學校防護員治療及復健，她是賽程中台灣隊最後一天上場的選手，奪牌的壓力很大，所幸狀況愈來愈好而摘金，盼延續好表現，連霸明年全中運，並選上亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽國手。

楊光國中小跆拳道隊是二○○五年成立，至今累積廿七面全國中等學校運動會金牌、四次團體賽冠軍，培育出青年奧運金牌選手黃鈺仁；校長曾學鉦表示，鄧筠柔的傑出表現，再次證明學校跆拳道隊的實力不俗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法