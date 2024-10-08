慈湖音樂會、金三角嘉年華 雙十尬場

平鎮忠貞新村10日至13日舉辦魅力金三角國慶雙十嘉年華。（記者李容萍攝）

2024/10/08 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕迎接光輝十月，桃園秋天觀光旅遊第一砲將在雙十節登場，市府觀光旅遊局推薦慈湖「音樂X時尚」、「復古X流行」音樂會及「魅力金三角國慶雙十嘉年華」、桃園眷村文化節，十月下旬還有「桃園萬聖城活動」，本月底住宿北橫、大龍門區域的合法旅宿、露營區享有優惠，還可參加暢遊北橫「芬多精仙境」抽獎，十二月另有冬季賞梅、跨年倒數，歡迎遊客秋冬到「桃園fun輕鬆」。

音樂、時尚、復古 嗨翻慈湖

觀旅局長周柏吟表示，慈湖音樂會三天不同主題，「慈湖青春音樂祭」十日邀請歌手高爾宣OSN、王ADEN及PIZZALI以青春活力熱鬧慶雙十；十二日「慈湖時尚演唱會」邀請温昇豪、方季惟、曾心梅演唱，還有十位名模展現「復古時尚秀」，服飾由設計師郭恆生以台灣老照片為靈感，融合東方漢人大襟衫、旗袍及長袍馬褂，以及洋裝、西服所設計而成的特色服飾；十三日「慈湖復古風派對」將有風靡三○年代的Swing搖擺舞會，邀請有小鳳飛飛稱號的方寧，以「大溪女兒」鳳飛飛的經典歌曲在慈湖重溫帽子歌后的經典時光，並由葉璦菱、沈文程壓軸演出。三天的活動均為下午二點卅分至五點卅分，另有特色餐車市集、在地表演團體演出。

平鎮忠貞新村 跨族裔大遊行

十日至十三日在平鎮忠貞新村舉辦的「魅力金三角國慶雙十嘉年華」，安排金三角跨族裔大遊行，在國旗旗海飄揚中小旅行，體驗滇緬民族傳統服飾、市集及多元美食；桃園眷村文化節即起至廿日於中壢馬祖新村、大溪太武新村、龜山憲光二村及眷村故事館、忠貞新村登場，有展演、走讀、美食、展覽、市集、工作坊，週週都有精彩活動。

「探索北橫︱離你最近的芬多精仙境」抽獎活動將於本月底截止，活動有「戲水區溫泉獎」、「北橫大龍門旅宿獎」及「北橫大龍門加碼抽」，獎項包含電動機車、六十五吋電視、iPhone等，民眾前往慈湖旅遊時，不妨順遊北橫沿途景點，而微涼的秋日也適合前往羅浮溫泉泡湯、欣賞清幽的山景。

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