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    首頁　>　桃園市

    桃園「龜吉拉」成熱區 民攜寵物龜湊熱鬧

    戴男（右下）帶著所飼養的蘇卡達象龜來跟「龜吉拉的守護」合影，吸引民眾目光、拍照。（記者周敏鴻）

    戴男（右下）帶著所飼養的蘇卡達象龜來跟「龜吉拉的守護」合影，吸引民眾目光、拍照。（記者周敏鴻）

    2024/09/13 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「二○二四桃園地景藝術節」今天到廿九日在龜山區登場，以「迴．龜」為主題，布置廿三件作品，不只高度近八公尺「龜吉拉的守護」超級吸睛，藝術家與社區居民或學生共同創作「楊柳悅意」、「楓香玄米茶」、「窯身一變」等作品也各具特色。

    「龜吉拉的守護」位於憲光二村展區，昨天下午有男子帶著體長近五十公分的寵物龜「蘇卡達象龜」來合影紀念，引起其他參觀者注目並拿起相機拍攝趣味畫面。

    市府文化局官員表示，這屆桃園地景藝術節有八處展區，選在「上龜山」桃園酒廠、機捷體育大學站與A8長庚醫院站、長庚醫院轉運站、體育大學內，以及「下龜山」憲光二村、眷村故事館、中正公園等地，各展區與位於桃園酒廠的主舞台，都不會實施封街、封路管制，或將車道設置為行人徒步區。

    市府於活動期間的假日上午九點到晚間九點四十分，規劃兩條路線接駁車，都是每卅分鐘一班，警方說明「龜山線」為長庚醫院轉運站與桃園火車站對開，沿途經過桃園酒廠、桃園機場捷運A7體育大學站、體育大學志清湖、龜山中正公園、憲光二村等，「迴龍線」則往返新北市新莊區捷運迴龍站與機捷體育大學站。

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