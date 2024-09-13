保固後就秀逗 桃園平鎮48景觀燈重做挨批

公園地墊材料未符圖說規範情形，平鎮區公所查屬廠商過度設計情形。 （記者黃政嘉攝）

2024/09/13 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕審計部桃園市審計處追蹤桃市公園建設與管理，直指平鎮區公所辦理雙連坡碉堡公園、忠愛公園新闢綠美化工程規劃設計作業欠妥，致四十八座景觀高燈未達使用年限就拆除重新施作，衍生不經濟支出（浪費的、低效率的）一七二萬餘元，碉堡公園更有三座木遊具遺失、兒童遊戲場溜滑梯不符國家標準須另案發包改善，均應檢討改進。

平鎮區長蕭巧如回應，拆除重作的燈具都在碉堡公園，是停車場跟長條步道原設計的方管燈，於保固期過後發生故障，再做修改，一七二萬元是公所預算，另案招標重作，因雙連坡環境較潮溼，導致燈具線路受潮、故障頻率高，後續都換成較耐久、耐用的燈具。

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2公園過度設計 公所：依約裁罰廠商

蕭巧如說，碉堡公園、忠愛公園地墊材料未符圖說規範情形，屬廠商過度設計，監造單位未確實依設計規範審查，公所已依契約裁罰廠商；碉堡公園兒童遊戲場溜滑梯未符國家標準，是因工程規劃設計後，才發布遊戲場須通過安全檢驗相關規範，未來於設計階段將聘請專家、學者審查，且於契約規定完工時須取得遊戲場合格檢驗報告，而工程驗收時未抽驗到保留三座木遊具，已依約向廠商求償。

5工程驗收合格多年 審計處發現未列帳

審計處還點出平鎮廣達公園有五個工程驗收合格多年，卻未依財產管理規定列帳，園內增設薄膜天幕及相關設施改善工程，高壓混凝土磚等施工項目未按契約提供一定比率的備品就逕予驗收，也與規定不符。

劉仁照要求市府、公所要確實驗收

議員劉仁照說，平鎮好幾座公園都被發現存在行政缺失，顯示驗收做得不夠確實，他將要求市府、公所未來要確實驗收，不良紀錄的廠商不能承作桃市的案子，避免浪費公帑。

議員陳韋曄表示，市府應正視公園工程管理缺失狀況，建議新成立或整合出一個專責單位，例如在工務局新設公園處，處理公園的規劃、設計、招標、興建等，而非全由各區公所執行與管理。

審計處點出平鎮雙連坡碉堡公園景觀高燈設施拆除重新施作，衍生不經濟支出。（記者黃政嘉攝）

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