《桃園》街頭藝術嘉年華 日韓好手週六演出

2024桃園街頭藝術嘉年華8月31日、9月1日將在中原文創園區登場，2天活動安排精彩的街頭藝術展演。（記者李容萍攝）

2024/08/28 05:30

〔記者李容萍、黃政嘉／桃園報導〕市府文化局、中壢區公所合辦「桃園街頭藝術嘉年華」，將於八月卅一日、九月一日在中原文創園區登場，首日邀請韓國籍創意氣球藝術家KIM等人表演，另有十四組街頭藝術演出、總獎金卅萬元的「桃戰街藝擂台賽」，服務台提供集章卡可參加闖關和兌換摸彩券，獎品有台灣往返日本沖繩的雙人機票、GOGORO和電動滑板車等。

副市長蘇俊賓昨天出席宣傳活動，他表示，桃園登記在案的街頭藝人有一三二四人，合法展演場地多達一六○處，市府鼓勵街頭藝術在桃園扎根，因應巴黎奧運首次將「霹靂舞」列入比賽項目，這兩天活動邀請韓國知名街舞團隊Mannequeen、Masker瑪斯克街舞藝術團隊，及日本街頭魔術師Nao Izuma Murata、雜技街頭藝術家Hiyro表演，九月一日晚上六點安排壓軸的街頭藝人踩街。

新屋區愛鄉協會在新屋石滬故事館舉辦「滬不相浪」石滬藝術文化祭，八月卅一日下午一點舉辦淨灘體驗、石滬生態探索小旅行，行經綠色隧道防風林、導覽新屋深圳石滬區，可現場後補參加；下午兩點有不插電音樂節演唱會，邀請Youtuber歌手方晨、REcall與Control T等樂團嗨唱，另設美食及手作文創市集；九月一日下午有沙灘排球體驗，現場報名。

另外，桃園市文化基金會九月十四日在中原文創園區推出「Cheers！中秋烤肉派對」，有中秋市集、調酒派對、Live表演、抽獎及卡拉OK歡唱，即日起至九月十日在活動網頁受理報名。

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