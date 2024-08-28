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    首頁　>　桃園市

    《桃園》桃園幼兒園揭牌 招收6班126人

    市立桃園幼兒園昨揭牌，預計招收3班48名2歲幼生及3班78名3到5歲幼生。（記者鄭淑婷攝）

    市立桃園幼兒園昨揭牌，預計招收3班48名2歲幼生及3班78名3到5歲幼生。（記者鄭淑婷攝）

    2024/08/28 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市立桃園幼兒園昨天揭牌，將招收三班、四十八名的兩歲幼生，和三班、七十八名的三歲到五歲幼生；對於兩歲專班供不應求，市府教育局表示，會持續增開兩歲專班，一一三學年度將再增加卅班、四六四個招生名額。

    2歲專班今年增30班、464名額

    教育局指出，桃園幼兒園是地上三層建築，總樓地板面積約二五八六平方公尺，以收納自然、陽光及風作為設計主軸，根據四季日照與氣候配置整體空間，也融入台灣特有種動物意象作為造型特色，並搭配中庭綠意，動線規劃串聯鄰近公園的散步道及兒童遊樂設施。

    市長張善政主持揭牌儀式時表示，桃園幼兒園工程總經費一億一七九二萬元，教育部補助五五五六萬餘元、市府負擔六二三六萬餘元，這是中央、地方攜手合作成果，新大樓的環境採光及通風良好，有效降低能源消耗，也為幼兒創造自然舒適的學習空間。

    新大樓環境採光、通風良好

    教育局說，桃園幼兒園將與中小學同步開學，總計招收六班、一二六名幼生，針對兩歲專班的需求度高，一一三學年度將再增加卅班、四六四個招生名額。

    另外，也持續推動幼兒教育相關政策，例如率先六都、發放五歲幼兒教育助學金，針對年滿五歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，補助每人每學期四五○○元，也補助公私立幼兒園設施設備改善經費等，提升幼教品質。

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