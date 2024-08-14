《桃園》獨輪車好手孔祥泰 世錦賽奪3金

獨輪車傑出好手孔祥泰（中）自美返國後投入福安、東安等國小的獨輪車夏令營教學。（記者李容萍攝）

2024/08/14 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕多次奪得台灣男子花式冠軍的桃園市獨輪車好手孔祥泰，上月間前往美國明尼蘇達州伯米吉市參加第廿一屆世界獨輪車錦標賽，他個人報名十九至廿九歲組近廿項比賽，勇奪三金、七銀、七銅共十七面獎牌，凱旋風光歸國後，跟著也是獨輪車教練的父親孔繁偉，一起前往福安、東安國小及東安、龍興國中投入暑期獨輪車教學，不遺餘力培訓更多獨輪車好手，盼二○二六移師歐洲奧地利舉辦的獨輪車世界盃錦標賽，能有更多台灣選手為國爭光。

另獲7銀、7銅共17面獎牌

目前就讀宜蘭大學食品科學系二年級的孔祥泰（十九歲），赴美參加第廿一屆世界獨輪車錦標賽，在單人花式表演、單腳五十公尺競速、限制廿四吋標準賽獲得三面金牌，並於滑溜距離、一百公尺競速、八百公尺競速、跳高等項目獲七面銀牌，以及IUF障礙賽、跳高平台、靜立持久、循環障礙賽、下坡等項目獲七面銅牌。

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孔祥泰的父親教練孔繁偉曾是中華雜技李棠華技術團成員，從小教他騎獨輪車，孔祥泰國中時雖曾因韌帶受傷休養半年，但能專注一個輪子練習，讓他樂此不疲又覺得抒壓，多年苦練，任何高難度的動作都難不倒他，征戰台灣各項獨輪車比賽堪稱無敵手，今年七月父子倆自掏腰包、花了卅幾萬元前往美國參加第廿一屆世界獨輪車錦標賽。

中華民國獨輪車協會理事長曾文敬肯定孔繁偉、孔祥泰父子的努力訓練成果，更自掏腰包、報名參加世界獨輪車錦標賽，尤其孔祥泰此次參加的十九至廿九歲組，對手不論體力或技術，都是各國最強的選手，能贏得三金、七銀、七銅共十七面獎牌佳績，更是為國爭光。

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