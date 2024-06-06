爭取輝達 張善政：桃園有產業優勢

爭取輝達台灣研發中心落腳桃園，市長張善政昨主持市政會議，再度表態「桃園也不例外」。 （記者鄭淑婷攝）

2024/06/06 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，宣布計畫在台灣設置研發中心，不少縣市首長紛紛表態爭取，市長張善政昨主持市政會議時，再次表態「桃園當然也不例外」，他強調，桃園具有產業、人才、土地、交通等優勢，也與台電配合改善電力設備，桃園絕對是企業落腳的首選。

張善政說，輝達計畫在台灣設立研發中心，桃園當然要爭取，且桃園相較其他城市具有優勢，包括桃園是全球人工智慧伺服器最大製造基地，有鴻佰、廣達、Supermicro、微星等企業已形成聚落，桃園位處北部許多好大學的中心位置，可就近吸引人才來此，且近期更有許多產業用地即將釋出，對企業來說是非常理想的基地，而桃園身為「國門之都」，具有交通運輸上的便利，而輝達也將在遠雄自貿港區打造物流中心。

張善政強調，從最上游的人才、研發，到中游的製造、下游的物流，桃園具備完整基礎，以這樣的條件，相信對企業主來說是最好的選擇；他另提到，要吸引企業進駐，穩定的水電供應是最後一塊拼圖，上月卅一日他與台電開了第一次顧問會議，市府推薦幾位委員並提供具體意見，期待委員會運作熟悉後，桃園的供電狀況可以穩定，讓所有進駐桃園的產業能夠安心，將來若是台電需要擴充設備如設置變電站等，市府會配合尋找適當土地、協助與居民溝通，完善桃園電網。（相關新聞刊A7）

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