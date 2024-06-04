《桃園》龍舟賽週六登場 龍潭大池拚奪標

龍潭歸鄉文化節百年傳統龍舟賽，將於端午連假登場，參賽隊伍力拚龍王寶座陸續下水操兵練習。（記者李容萍攝）

2024/06/04 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕迎接端午節到來，「二○二四龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」將於八日至十日登場，今年組別分九組，有一百卅七隊報名參賽，總獎金一百八十三萬元，龍潭區公所自五月十五日至今日開放龍潭大池供參賽隊伍練習，各隊伍積極備戰 ，蓄勢待發爭奪「龍王」寶座，爭取各組最高榮譽和冠軍十六萬元獎金。

龍潭區長黃世琪表示，今年龍潭歸鄉文化節系列活動，龍舟賽八日進行預賽、九日複賽、十日決賽；九日、十日有水上高樁獅爭霸賽（今年八隊報名）；八日在龍元宮廟埕有粽夏傳情慶端午活動；九日下午四點四十五分至晚間七點四十五分在龍潭大池水上舞台有Hakka粽夏音樂饗宴，安排二分之一以上的客語表演，邀請藝人許富凱、李明德、彤溫岑、小鐘、黑暗精靈、葉鈺渟演出，當晚八點「花火之夜」首次以無人機結合煙火在空中排列桐花、端午、粽子、龍舟、好事龍綜來、longtan、花火等圖案；八日至十日在神龍路、龍元路設有仲夏市集，系列活動豐富多元，精彩可期。

黃世琪說，今年龍舟賽以里別組五十三隊報名最踴躍、龍潭在地人組隊最多有廿一隊，顯現對文化傳承的重視，區別組及里長聯誼會組各有八隊，其中桃園區、蘆竹區及大園區更是區別及里長聯誼會組都報名，公開男子組有廿六隊報名、較去年增加一倍，機關組以消防局、警察局等傳統勁旅最具冠軍相。

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