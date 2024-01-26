《桃園》龍潭農會搶年輕客 直銷站設茶屋

龍潭區農會總幹事湯明吉（左）希望將客家傳統茶葉文化傳遞給年經人。（記者李容萍攝）

2024/01/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區著名的農產品除了老字號龍泉米，近幾年持續推廣東方美人茶、桃映紅茶及保有北台灣特色包種茶，農會附設農民直銷站去年業績近八千萬元創歷史新高，但直銷站空間狹長、裝潢陳舊、動線設計不良，評估無法吸引青年族群入內消費，去年斥資近千萬元整修為複合型場域，以「來喝一杯有人情味的茶」發想打造客家特色「茶屋」，明天上午開幕，即起到六月底，單筆消費五八八元可參加次月一日的抽獎，每月最大獎項iPhone15。

龍潭區農會總幹事湯明吉表示，新亮相的農民直銷站，獲農業部、農糧署、桃市府共約七百萬元補助，委由室內設計師重新規劃營業廳及外觀，外牆設計亮麗醒目的LOGO，牆壁、地板及周邊硬體設備、收銀服務櫃檯、貨架的擺放，整合鋪設複合型場域，且以造型燈槽作為空間的引導與區隔，動線設計分為茶、米、蛋三大專區，另有蔬果區、什貨區、冷凍區，各區皆有闡述在地農產主題故事，營造回家的感覺。

湯明吉說，龍潭農會除了龍泉米屢屢在台灣好米得獎，農會在春季舉辦龍泉茶競賽，夏季舉辦東方美人茶（椪風茶）競賽，秋季舉辦桃映紅茶競賽，將茶葉推廣到國際，增加茶農收益。

湯明吉表示，農會所屬農民直銷站客源穩定，過去年齡層分布偏年長，近年因武漢肺炎疫情衝擊來客數，三年前成立臉書粉絲團及LINE官方團購社群，吸引各族群加入，LINE群組人數已超過二千四百人，幫助直銷站業績從一年五千餘萬元成長至六千萬元，去年更飆上八千萬元，以有機蔬菜、龍泉米、茶葉和蛋為銷售大宗。

龍潭農會期望農民直銷站整體形象大改造，賣場換新具文青風格，外牆重新粉刷富自然綠意，能吸引青年入店內消費，站內設立「來喝一杯有人情味的茶」客家特色茶屋，提供喝茶間，將客家傳統茶葉文化傳遞給年輕人，延續奉茶傳統。

龍潭區農會農民直銷站疫情期間業績翻紅，轉型客家特色茶屋，外牆重新設計亮麗醒目的LOGO，訂於廿七日開幕。（記者李容萍攝）

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