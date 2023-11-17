桃園板龍、新梅龍快速路 明年納可行性研究

2023/11/17 05:30

配合龍科三期開發 鄭文燦︰交通要打開 產業、科學園區交通衝擊要檢視

〔記者謝武雄／桃園報導〕新竹科學園區龍潭園區第三期，儘管台積電因故在月前宣布放棄進駐，但桃園市政府之前配合龍科三期開發，建議中央開闢板龍、新梅龍快速道路，副市長蘇俊賓昨出席行政院會時重提該案，院長陳建仁指示公路局把兩條快速道路開闢案，明年納入可行性評估。

行政院副院長鄭文燦會中解釋，行政院公共工程委員會今年四到十月就「大漢溪沿岸板橋至土城、三峽及龍潭交通改善策略」案，已經召開六次會議，第一階段三峽鶯歌，公路局明年初做可行性研究，配合龍科三期，將來交通也要打開，有關的產業園區、科學園區，區內區外交通衝擊都要檢視。

板龍快速路 台65線延伸至龍潭

院會聽取國家發展委員會「產業投資五大要素優化政策執行成效」報告，蘇俊賓在會中提到，產業發展的水，電，土地，勞工，人才五大要素都很重要，交通更是重中之重，由於交通建設需要時間，因此要有先期規劃，其中，板龍快速道路將台六十五線自土城端延伸至三峽、鶯歌與桃園市龍潭，新梅龍快速道路可連接國一、國二、國三與台六十六線，可也解決桃園市交通壅塞問題。

新梅龍快速路 連接國道與台66線

市長張善政表示，竹科管理局於今年三月向中央提出龍科三期開發計畫，之後與市府協調會就達成共識，除開闢板龍、新梅龍快速道路，並隨著廠商進駐，就業人口增加，可適時檢討龍潭都市計畫。

產業投資5大要素 提相關精進策略

據悉，「產業投資五大要素優化政策執行成效」（二○二一年至二○二四年）報告，是政府因應前瞻基礎建設計畫、綠能、五加二產業創新、投資台灣三大方案及六大核心戰略產業等多項重大政策長期投資發展，提出相關精進策略，經濟部主管土地、供水及供電，國發會主管人才，勞動部主管勞工，五大要素優化列入列管進度，每年向行政院進行年度總報告。

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