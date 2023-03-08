石門水庫水位下降 土地公廟現身

石門水庫水位下降，阿姆坪這座土黃色磚瓦、被淹沒的土地公廟今年首度「重現天日」。（記者李容萍攝）

2023/03/08 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕南部水情吃緊，北部今年來降雨也偏少，截至昨晚六點，石門水庫大壩水位標高二三六‧九公尺（滿水位二四五公尺），蓄水量一億四○八九萬噸，蓄水率六十八‧六四％，觀察石門水庫水情指標之一、建庫之初被淹沒的阿姆坪「土地公廟」今年首度現身，水利署北區水資源局評估目前暫不影響正常供水，但滾動式檢討，呼籲民眾節約用水。

蓄水率跌破7成 暫不影響供水

阿姆坪這座土黃色磚瓦的土地公廟，地處石門水庫蓄水區內，當年因配合水庫建設，土地公神尊遷移至大溪復源宮，水庫開始蓄水後，廟體就沉浸在庫區水裡，歷來水庫大壩水位降至約二四○公尺以下，土地公廟就會逐漸現身。

主因供灌 降雨偏少仍要節水

北水局副局長郭耀程表示，石門水庫今年元月還滿庫，近期下降速度快，主因一期稻作從二月一日供灌，是正常現象，預計至三月中旬結束整田插秧作業，北水局與農田水利署石門、桃園管理處，已採節水灌溉及埤塘水源運用供水，以減少水庫出水。

郭耀程說，石門水庫要穩定供水，一年周轉率要四次以上，經統計二月集水區降雨量只有歷年平均值的廿％，目前民生、產業、農業等供水穩定無虞，不過，考量中央氣象局預報三、四月降雨量正常偏少，北部地區進入枯水期，河川水流量降低，預計五月前降雨不樂觀。

郭表示，北水局因應水情需要，採取日日監看、跨域調度、啟動備援水源及節水等措施，透過板二計畫由新店溪（翡翠水庫系統）調供水源至板新地區，每日可達八十一萬噸，使石門水庫供水壓力減輕，並南調水源每日約十七萬噸至新竹地區，讓桃竹與板新地區供水穩定，並協助農民完成一期稻作的插秧。

石門水庫水位下降，阿姆坪這座土黃色磚瓦、被淹沒的土地公廟今年首度「重現天日」。（記者李容萍攝）

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