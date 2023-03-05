桃市14砂石場占用農地 稽查開罰

龜山承恩砂石場發生倒塌壓死計程車司機事件後，桃園市府針對全市登記在案砂石場已經稽查44次。（經發局提供）

2023/03/05 05:30

總面積逾38公頃 7家超過萬坪 列管並輔導改善

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區承恩砂石場二○二一年十月十二日發生外牆坍塌，致土石傾洩壓死路過計程車司機，時任市長鄭文燦怒令清查全市登記有案砂石場營運情形，查出另十四家砂石場占用農地面積共逾卅八公頃，違反區域計畫法情節嚴重，除予開罰、要求改善，並將持續追查排除占用情形。

清查違規4家廢止登記 2家勒令停工

經濟發展局副局長黃穗鵬表示，承恩砂石場公安事故後，市府成立「砂石場公共安全聯合稽查小組」，由經發、環保、農業、地政、建築管理、勞動、地政等局處參與，全面稽查、督促、輔導砂石業者就廠區土石堆置，發現缺失由權管局處列管及輔導改善。

黃提到，聯合稽查小組前年稽查廿五家次、去年十九家次，已輔導一家占用國有地業者改善，協助於去年底完成工廠變更登記，一家改善中，並就四家重大違規及未有營運事實者予以廢止工廠登記，勒令兩家違反環保法令且情節重大業者停工。

黃穗鵬說，依工廠管理輔導法規定，於固定場所具有砂石碎解、加工的砂石場，依法應辦理工廠登記並依登記的廠地、廠房範圍及機械配置進行營運，若經稽查發現營運現況與工廠登記資料不符，裁處二次以上，且經勞動主管機關認定發生「重大職業災害」或有環保主管機關認定「重大環境污染」時，將逕依工廠管理輔導法廢止工廠登記。

前年10月以來 超限使用已罰670萬元

地政局地用科長邵俊宏表示，前年十月到去年底，針對承恩砂石場及另十四家業者超限使用情形開罰，處六到卅萬元罰款，至今已開罰六七○萬元，有幾家已被開罰多次，市府將諭令改善，否則移送法辦。

市議員朱珍瑤表示，承恩之外的十四家砂石場違規使用農地面積高達卅八公頃，其中兩個場都占用逾二萬坪、五個場都超過一萬坪，違規情形嚴重；砂石場多以土石方做原料，須向建管處申請興辦事業許可，建管處須每三個月查核一次，若違規者，農地會被註記，未來將變成一般土地，必須繳交地價稅、土地增值稅，也請農業局清查。

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