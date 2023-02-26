石門水庫 試辦車輛總量管制

為預防228連假期間再發生塞車情形，石門水庫祭出園區車輛總量管制措施，若園區達900輛車將只進不出。（資料照，記者魏瑾筠攝）

2023/02/26 05:30

預防塞車 園區達900輛車就只出不進 石門路往龍潭延長右轉車道

〔記者魏瑾筠、謝武雄／桃園報導〕石門水庫於今年農曆正月初一時，一口氣湧入逾兩千輛車，園區及周邊道路車流塞到晚上七點多才消化，怨聲載道，經濟部水利署北區水資源局、桃園市政府交通局為防二二八連假期間重蹈覆轍，祭出園區車輛總量管制九百輛、大溪往龍潭方向增加右轉車道長度、路口號誌時制改善等措施，籲請遊客人車配合。

春節期間塞爆 祭改善措施

交通局長張新福表示，該局與公路總局第一區養護工程處復興工務段實勘後，決將台四線（石門路）右轉車道延長一四○公尺，增加該路段右轉五十％儲車空間，同步開設紅燈右轉時相，提升車流紓解效率，並將觀察車流情形採滾動式檢討。

北水局副局長郭耀程說，春節期間逢園區梅花盛開，大年初一吸引民眾欣賞，園區湧入兩千輛車，約平常例假日三倍，晚上七點多才逐漸消化車流，為謀改善，決於二二八連假試行園區車輛總量管制，倘若園區達九百輛車，將只出不進。

連假首日 車輛未達管制量

郭耀程表示，梅花、櫻花的花期已結束，杜鵑花預計三月中旬盛開，花期約一個月，目前園區為賞花空檔，昨天低溫飄雨，同時段在園車輛數最高約二五○輛，截至下午四點共一三九八輛車入園，已出園一二四三輛，仍在園內一五五輛，未達九百輛管制數，交通順暢，所以沒有啟動總量管制。

郭說，連假期間有桃市警方機動控制號誌燈號，並有保安警察第七總隊警力協助園區內車輛疏導，加派人力在管制站服務，協助遊客出園，遊客車輛出園時務必先繳入園費，或於管制站備妥悠遊卡、一卡通直接繳費出園。

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