桃園》校長立委伍麗華挺復興區蘇佐璽 贏選戰

民進黨首位山地原住民立委伍麗華，從屏東北上桃園力挺民進黨提名的復興區長候選人蘇佐璽。 （記者李容萍攝）

2022/10/17 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕民進黨提名首位復興區長候選人、也是現任八德區大成國中校長蘇佐璽，昨日傍晚在羅浮成立競選總部，雖然山區雨勢不斷，仍澆不熄爆棚支持者從部落前往冒雨相挺，素有「校長立委」之稱的民進黨首位山地原住民立委伍麗華（曾任國小校長）遠從屏東北上站台，她呼籲部落鄉親一定要支持年輕、優秀校長返鄉服務，讓復興區可以「UP UP（升級）」，幾乎每天在校門口協助導護的八德區市議員蔡永芳也到場表示，大成國中在蘇校長任內學生人數不斷增加，冒雨上山除表示不捨蘇校長離開學校，也祝賀復興區民有福了！

桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨日下午前往復興區三民里的東興宮參香祈福，兩人原本連袂前往蘇佐璽競選總部合體站台，但因受尼莎颱風外圍環流帶來豪雨且後山道路有零星坍方災情影響，臨時取消行程。

會中，蘇佐璽感謝鄭文燦多次推薦他代表民進黨參選，同時發表「青年回流，打造鄉里」、「科技導入，創新產業」、「富裕共榮，幸福尊嚴」、「健康照護，樂活友善」、「文化復興，多元融合」等五大政見，也感謝鄭文燦爭取「北橫國家風景區」設立在即，未來中央政府將挹注更多經費與資源在復興區，讓復興區再次大成長。

另外，鄭運鵬募款小物「好運篷」熱賣秒殺，臉書點讚破萬，鄭運鵬昨天表示，決定加顏色、加尺寸，也有很多家長反映想買給小朋友穿，所以會加量不加價，並且儘快上市。

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