桃園》「桃原新政」 158原民戶入住4社宅

2022/05/12 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市原住民族人口數近八萬人，僅次花蓮縣，市長鄭文燦昨於市政會議聽取原住民族行政局「桃原安心住」專案報告後表示，桃市升格後制定「桃園市原住民發展及保障自治條例」，推動「桃原新政」，從各領域、各層面落實轉型正義，原民市民居住正義方面，以現有四個社宅為例，原住民族入住一五八戶，占比十三．八二％，遠高於五％的要求。

鄭文燦說，全市原民人口數每月成長，截至四月底達七萬九三一六人，桃市在推動原民居住正義方面，去年自建、購屋者補助廿二萬元，住宅修繕補助十五萬元，共核定二四五件。

至於原住民族家戶租屋補貼，去年核定二四○三戶，租屋補貼門檻由各地最低生活費金額二．五倍放寬為三倍，所承租的住宅從僅限合法住宅，放寬為未保存登記建物（如頂樓加蓋）的承租戶也可申請，嘉惠更多原民家戶。

鄭文燦說，桃市社會住宅採五級制分級租金制度，依照每人每月收入進行分級收費，原民局也針對原住民族編列預算補貼差額，前年編列五十萬元、去年一一八萬元，目前入住八德一號、八德二號、中路一號、中路二號等四處社宅者，原民戶有一五八戶、占比十三．八二％，遠高於保障原民入住社宅五％的規定。

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