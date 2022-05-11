為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園》2023世界客博會世界館開工 總統：與世界接軌

    「紅瓦民族舞蹈團」在世界館開工典禮中，帶來精彩的客家舞蹈表演。（記者李容萍攝）

    「紅瓦民族舞蹈團」在世界館開工典禮中，帶來精彩的客家舞蹈表演。（記者李容萍攝）

    2022/05/11 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨由桃園市長鄭文燦陪同，出席「二○二三世界客家博覽會世界館」開工典禮。蔡英文表示，她承諾舉辦世界客家博覽會，讓國際看到台灣、看到傳統的客家文化，世界客博會將於明年八月登場，以客家為主題與世界接軌，她前來參加動土典禮，「就是要讓民眾看到政府兌現承諾的決心，也讓大家知道蔡英文當總統會挺客家」。

    蔡英文：努力達成發揚客家文化為目標

    蔡英文表示，她上任以來努力達成發揚客家文化的目標，讓客家鄉親以身為客家人為榮，也讓客家傳統語言重回生活日常，這些年在中央及地方政府密切合作下，許多保存客家文化的建設一一完成，在客庄的振興、客語的推動上也有許多進展，現在不只是到政府機關可以用客語洽公，也有越來越多年輕人回到客庄就業、創業，促進在地發展，這些都是大家一起拚出來的成果。她並肯定鄭文燦爭取到很多預算，完成最多客家重要建設。

    蘇貞昌：明年邀請22國 來台參展

    蘇貞昌表示，桃園是全台客家鄉親最多的城市，明年舉辦的世界客博會，邀請廿二個國家來台參展，具體呈現客家鄉親在全世界各地打拚、落地生根和團結努力的過程，讓民眾從中欣賞客家優美文化與台灣的美好，也期盼全世界客家鄉親造訪台灣，能見證蔡總統領導下的台灣擁有的民主、自由、開放。

    鄭文燦：世界客博會 將有9個展館

    鄭文燦說，世界客博會以桃園青埔為舞台，規劃「世界館」及「台灣館」兩個主展館及七個副展館。在這九個展館中，只有「世界館」是新建的，總經費二．五億元，以簡約樸實、與環境共生的客家風格為建築設計理念，興建一棟地上四層的鋼構建築物，內部空間為主題展覽區及一般展覽區，包括大廳、內埕休憩區、環形劇場、天光展區、5G科技、AR實境互動、沉浸式投影、記憶實品展示等空間，預計明年三月竣工。

    鄭文燦表示，博覽會結束後，展館將納入亞州．矽谷創新研發中心園區，交由航空城公司作為育成基地使用。其他場館則分別運用桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區、桃園北區客家會館、一八九五乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館等場域。

    「二○二三世界客家博覽會世界館」完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

    「二○二三世界客家博覽會世界館」完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

    總統蔡英文（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）等人在「世界客家博覽會世界館」開工典禮合影。（記者李容萍攝）

    總統蔡英文（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）等人在「世界客家博覽會世界館」開工典禮合影。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播