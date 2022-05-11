桃園》2023世界客博會世界館開工 總統：與世界接軌

「紅瓦民族舞蹈團」在世界館開工典禮中，帶來精彩的客家舞蹈表演。（記者李容萍攝）

2022/05/11 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨由桃園市長鄭文燦陪同，出席「二○二三世界客家博覽會世界館」開工典禮。蔡英文表示，她承諾舉辦世界客家博覽會，讓國際看到台灣、看到傳統的客家文化，世界客博會將於明年八月登場，以客家為主題與世界接軌，她前來參加動土典禮，「就是要讓民眾看到政府兌現承諾的決心，也讓大家知道蔡英文當總統會挺客家」。

蔡英文：努力達成發揚客家文化為目標

蔡英文表示，她上任以來努力達成發揚客家文化的目標，讓客家鄉親以身為客家人為榮，也讓客家傳統語言重回生活日常，這些年在中央及地方政府密切合作下，許多保存客家文化的建設一一完成，在客庄的振興、客語的推動上也有許多進展，現在不只是到政府機關可以用客語洽公，也有越來越多年輕人回到客庄就業、創業，促進在地發展，這些都是大家一起拚出來的成果。她並肯定鄭文燦爭取到很多預算，完成最多客家重要建設。

蘇貞昌：明年邀請22國 來台參展

蘇貞昌表示，桃園是全台客家鄉親最多的城市，明年舉辦的世界客博會，邀請廿二個國家來台參展，具體呈現客家鄉親在全世界各地打拚、落地生根和團結努力的過程，讓民眾從中欣賞客家優美文化與台灣的美好，也期盼全世界客家鄉親造訪台灣，能見證蔡總統領導下的台灣擁有的民主、自由、開放。

鄭文燦：世界客博會 將有9個展館

鄭文燦說，世界客博會以桃園青埔為舞台，規劃「世界館」及「台灣館」兩個主展館及七個副展館。在這九個展館中，只有「世界館」是新建的，總經費二．五億元，以簡約樸實、與環境共生的客家風格為建築設計理念，興建一棟地上四層的鋼構建築物，內部空間為主題展覽區及一般展覽區，包括大廳、內埕休憩區、環形劇場、天光展區、5G科技、AR實境互動、沉浸式投影、記憶實品展示等空間，預計明年三月竣工。

鄭文燦表示，博覽會結束後，展館將納入亞州．矽谷創新研發中心園區，交由航空城公司作為育成基地使用。其他場館則分別運用桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區、桃園北區客家會館、一八九五乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館等場域。

「二○二三世界客家博覽會世界館」完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

總統蔡英文（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）等人在「世界客家博覽會世界館」開工典禮合影。（記者李容萍攝）

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