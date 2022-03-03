桃園》北勢公園步道 下半年刨除重鋪

平鎮區金陵路北勢公園花崗岩地磚，凹凸不平。（記者許倬勛攝）

2022/03/03 05:30

〔記者許倬勛、李容萍／桃園報導〕真掉漆！桃園市平鎮區金陵路北勢公園，是北勢里民、平鎮國中學生運動休憩的場地，使用率頗高，公園北側人行步道鋪面材質不一且破損、凹凸不平，長輩行走時有跌倒之虞；平鎮公所農經課長王耀寬表示，經會勘決定在下半年刨除重鋪，全線改回原有的混凝土地磚。

王耀寬說，前年北側人行步道因舊有地磚破損嚴重，考量耐用及防滑，改鋪花崗岩地磚，可能因鄰近公園出入口，機車違規騎上步道，花崗岩地磚不堪輾壓才會破損，重鋪工程費約六十萬元。他也呼籲，完工啟用後，機車族不要違規闖入。

市議員劉仁照日前接獲陳情後邀集公所會勘，他說，社區長輩常在北勢公園運動，目前兩種地磚的平整度有別，岩磚多塊凹凸不平又有缺角，行走時有跌倒之虞，不明白公所為何在同條路段使用兩種材質鋪面，既不好走、遠望又突兀。

另外，中壢區莒光公園素有「櫻花公園」美名，賞櫻遊客絡繹不絕，但鄉親反映，流貫莒光公園的新街溪分支黃屋庄溪，溪水顏色呈現土黃色，有礙觀瞻。對此，市府水務局表示，是配合上游中壢運動園區開挖滯洪池，進行黃屋庄溪攔河堰敲除、基礎補強工程所致，一月底又配合莒光公園櫻花季暫停施工，預計八日復工。

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