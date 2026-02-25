俄侵烏4週年！聯大決議挺烏克蘭領土完整 美國棄權

聯合國大會24日在俄羅斯入侵烏克蘭4週年之際，投票通過支持烏克蘭的決議，但美國投下棄權票。（法新社）

聯合國大會（UN General Assembly）24日在俄羅斯入侵烏克蘭4週年之際，投票通過支持烏克蘭的決議，但美國投下棄權票。

聯大通過的這項決議表明，致力於維護「烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、獨立、統一與領土完整」。

該決議以107票贊成、12票反對、51票棄權獲得通過，棄權國家包括美國。

決議同時呼籲立即無條件停火，並實現「全面、公正且持久的和平」。

美國代表團曾施壓，要求對涉及烏克蘭領土完整與國際法的段落進行分開表決，但此提議遭到否決。

隨著去年白宮政權由拜登交接給川普，美國對烏克蘭堅定且無條件的支持已大幅降溫。

川普讓俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）重新回到外交舞台，且華府已多次拒絕譴責俄羅斯於2022年發動的入侵。

美國副大使布魯斯（Tammy Bruce）表示，她對聯合國呼籲停火表示歡迎。但她也強調，該決議包括「可能分散」終戰外交努力的措辭，而非支持這些努力。她並未具體說明是哪些字眼。

儘管如此，包括川普在內的7大工業國集團（G7）全球強權領袖，24日仍在俄國入侵4週年的聲明中，重申對烏克蘭「堅定不移的支持」。

2025年1月川普重返執政的1個月後，美國曾在聯大一項呼籲以「公正且持久和平」結束戰爭的決議中，投下反對票。

美國代表團隨後在聯合國安理會促成一項由俄羅斯支持的決議過關，該決議呼籲和平，卻隻字未提烏克蘭的領土完整，令烏克蘭的歐洲盟友感到挫折。

在此之前，安理會因俄羅斯不斷動用否決權，一直無法對這場戰爭發聲。

烏克蘭外交部副部長貝特薩（Mariana Betsa）表示，儘管有美國領導並獲歐洲支持的和平努力，俄羅斯仍持續表明其並無停止這場侵略的真正意願。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）則回應稱，烏克蘭應專注於透過外交途徑結束戰爭，「而非發起又一次政治化的投票」。

