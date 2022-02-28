桃園》戀戀魯冰花倒數 重現客庄舊時光

客家傳統藝陣─布馬陣盛裝歡喜迎賓，展現傳統客庄的文化與熱情。（記者李容萍攝）

2022/02/28 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「戀戀魯冰花」活動正在龍潭區大北坑茶園及第二遊客中心展開，適逢二二八連假好天氣，魯冰花盛開，吸引眾多民眾前往踏青賞花。市長鄭文燦昨出席客庄復古時光亮點活動表示，市府栽種十五公頃魯冰花海遍布大北坑休閒農業區及三和社區，歡迎民眾把握連假體驗客庄生活、茶葉文化及魯冰花文學地景。

客庄復古時光亮點活動由客家傳統藝陣的布馬陣盛裝歡喜迎賓，展現傳統客庄的文化與熱情，接著由三和青創基地團隊隊長廖緗翎獻上ＤＩＹ多肉植物組合盆栽，三和里長謝金棋邀鄭文燦一起體驗傳統炒花生糖，復刻客庄懷舊時光氛圍，寓意「好事發生」的花生糖分送賞花民眾，行銷桃園客庄的好客人情味。

鄭文燦表示，魯冰花凋謝後是孕育茶樹的天然氮肥，在文學家鍾肇政創作的「魯冰花」及電影中，象徵客家母親及師長照顧學生，蘊含「化作花肥，期待春天」的客家奉獻精神。市府將魯冰花文學地景結合客庄茶葉文化，兼具農業生態及文化意義，也體現客家族群犧牲奉獻、深愛土地的精神。

市府副秘書長邱俊銘表示，市府積極推動休閒農業，透過農村再生計畫，輔導三和社區結合「里山生態」保育理念，辦理農村小旅行活動，輔導大北坑社區融合客家文化及茶產業，推出「農村識茶」主題遊程及伴手禮包裝優化等，「戀戀魯冰花」活動於今天結束，但魯冰花仍持續綻放，閉幕不閉園。

民眾騎著鐵馬，邊騎邊賞魯冰花海。（記者李容萍攝）

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