桃園市府擬調高囤房稅 逾2萬戶受影響

桃園市擬修法調高囤房稅，最高3.6%，預估有2萬餘住戶受影響，最快2023年開徵。 （記者謝武雄攝）

2021/12/25 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕「居住正義」眾所關注，桃園市政府開徵「囤房稅」，正研修「桃園市房屋稅徵收率自治條例」，將採差別稅率，對持有六戶（含）以上「非自住住家用房屋」稅率，由現行二‧四％調高為三‧六％，市府地方稅務局調查市轄個人名下房屋戶數最高紀錄四十九戶，法人機構則是二百八十六戶，一經修法通過並公布施行，全市九十四萬五六六九戶，有二萬四百卅八戶、約二‧一六％會受影響。

六戶以上非自用 稅率調為三‧六％

地稅局長姚世昌昨天表示，已向市長提出「桃園市房屋稅徵收率自治條例修正草案」專案報告，將辦理預告、廣納各方意見後，提報市政會議討論通過，明年上半年送市議會審議，若經議會三讀通過就公布施行，後年起開徵。

明年上半年送市議會 預計後年起開徵

姚世昌說，房屋稅法規定每人可有三戶「自住住家用房屋」，房屋稅率一‧二％，囤房稅是針對第四戶以上「非自住住家用房屋」課徵房屋稅，桃市二○一五年制定房屋稅徵收率自治條例後，「非自住」每戶都採單一稅率二‧四％，修正草案導入「差別稅率」概念，對五戶以內每戶維持二‧四％稅率，六戶（含）以上每戶改按三‧六％稅率課徵。

建商新建屋 逾兩年未出售將適用新制

另，公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校學生宿舍BOT案、共同共有房屋等非屬囤房性質房屋，仍適用二‧四％稅率，建商新建房屋兩年內維持二‧四％稅率，超過兩年未出售的房屋將適用修法新制。

有房仲業者表示，實務上仍有技巧規避囤房稅，例如名下有九戶房屋者，三戶「自住」最好選擇桃市房屋，另六戶若有一戶（含以上）在外縣市，則桃市「非自住」五戶（以內）可適用二‧四％稅率；若「非自住」六戶都在桃市，可擇一戶為「營業用房屋」並適用三％稅率，讓「非自住」降至五戶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法