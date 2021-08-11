桃市原民人口達7.8萬 鄭文燦：族人移居首選

桃園市政府舉辦「新故鄉．新桃原」影片發表，市長鄭文燦（中）表示，原民人口每月以150人速度增加，是族人移居首選。（記者謝武雄攝）

2021/08/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市原住民人口數在7月底達7萬8508人，超越台東縣，成為全國第2多的城市，市長鄭文燦昨在「新故鄉．新桃原」影片發表會致詞表示，桃園升格後推出「桃園新政」，有利於原民在桃園工作、居住，本來僅有5萬多原民人口，每月以150人速度增加，是族人移居首選、原民第2故鄉，未來會超過花蓮縣，成為全國原住民人口數最多的縣市。

超越台東縣 全國第2多

8月1日是「原住民族日」，市府原住民族行政局舉辦系列慶祝活動，局長林日龍說，除在市政大樓6樓迴廊舉辦「新政領航．桃原飛翔」特展，展期到31日，昨在桃園市綜合會議廳進行「新故鄉．新桃原」影片發表會，19日晚上7點線上互動遊戲，讓民眾透過直播交流，進一步了解原住民族正名的歷程。

鼓勵原民族語認證 提供獎勵金

鄭文燦表示，桃園升格後推動原民新政，包含成立桃園市原住民族發展基金會、制定「桃園市原住民族發展及保障自治條例」，並鼓勵原民族語認證，提供3000元至1萬5000元獎勵金，去年有1263人通過認證測驗，通過人數是全國第3高。

鄭文燦說，市府2016年起辦理復興區部落變更編定工作，讓原民取得土地所有權，6年來已達3777筆、總面積1363公頃，執行成效與規模均為六都第1，落實土地與居住正義等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法