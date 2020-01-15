桃園偏鄉「螢光計畫」 學童學力進步

偏鄉學生運用電子載具使用「因材網」學習，讓市長鄭文燦（右二）了解數位學習的運用與學習實況。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府教育局去年起推動偏鄉學校「螢光計畫」，讓學生在課堂數位學習，放學後還能將平板電腦帶回家，再運用線上數位學習課程，進行課後補救及家中自主學習。教育局昨舉辦「桃園市國民小學偏鄉螢光計畫成果」發表會，邀請偏鄉八所國小到市府分享學生運用數位平台進行教學與學習的成效。

平板電腦帶回家 自主學習

「降低城鄉教育資源落差，幫助弱勢學生學習。」市長鄭文燦與會表示，市府推動這項計畫，讓偏鄉學生能善用電子教學載具，再運用因材網、微軟Office 365及PaGamO等教育平台線上數位學習課程，在家中自主學習；而調查顯示，學生使用因材網時數越多，學力表現越良好，可見電子學習載具確實發揮教育成效。

鄭文燦說，市府爭取前瞻計畫經費並挹注市府資源，讓桃園偏鄉學校教室建置成智慧學習空間，設置包括大型觸碰屏幕、網路、資訊載具及平板等設備，目前偏鄉學生平板比已達一比一，透過充實資訊設備，有效增進學生學習動機和興趣，讓學生主動探索學習。

鄭文燦表示，透過「螢光計畫」讓學生把學校的平板電腦帶回家，在課餘及家中都能充分運用資訊載具持續學習，也達到適性學習的成效。市府會持續推廣這項計畫到更多資源不足的學校，降低城鄉學生的學力差異，讓偏鄉孩子能適性、自主地延續課堂學習到課後家中。

8校秀成果 各校教師觀課

發表會邀請觀音區保生國小，復興區義盛國小、巴崚國小、三光國小、長興國小，大溪區中興國小、新屋區永安國小及笨港國小等八所學校師生與家長代表，學生運用「因材網」學習讓各校教師觀課，了解數位學習的運用及學習實況。

市府教育局昨天舉辦「桃園市國民小學偏鄉螢光計畫成果」記者發表會，邀請偏鄉8所國小到市府分享學生運用數位平台進行教學與學習的成效。（記者魏瑾筠攝）

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