清明掃墓人潮漸增 桃市環保局「祭祀3R」推減碳掃墓

桃園市環保局推廣「祭祀3R」，籲民眾配合紙錢集中燒化，落實減碳掃墓。（圖由環保局提供）

清明節前已陸續出現掃墓人潮，桃園市政府環保局持續推動「祭祀3R」Respect（尊敬）、Replace（替代）、Reduce（少量），提醒民眾掃墓時落實少煙、減量、集中燒等低碳祭祀措施，並注意防範火災，統計去年多元代金及紙錢集中收運達2298公噸，降低細懸浮微粒PM2.5約6公噸。

環保局長顏己喨表示，桃市自2023年起推動「桃園市低碳環保祭祀指引」，今年也與民政局、消防局合作，鼓勵民眾響應一爐一炷香、紙錢減量、多元代金及集中焚燒，社區大樓若有紙錢集中燒的需求，可撥打各區清潔隊服務專線預約收運，或投入公墓、納骨塔設置的紙錢集中區，再由清潔隊統一送至具防制設備的焚化爐處理。

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環保局、消防局都強調，清明掃墓期間火災風險高，春季風勢更易助長火苗擴散，露天燃燒紙錢或雜草不僅造成空氣污染，還危害公共安全與珍貴山林，民眾切勿以身試法，務必落實人走火熄，改以低碳祭祀方式來取代露天燃燒，降低釀成火災的風險。

顏己喨說，清明祭祀活動常導致PM2.5濃度上升，尤其對長者、孩童及呼吸道敏感族群影響更為顯著，呼籲民眾以多元環保祭祀方式，包括以米、花卉或食品代替紙錢、集中焚燒、一爐一炷香、使用電子爆竹、線上祭祀，祭祖時選購在地蔬果供品並減少過度包裝。

桃園市環保局推廣「祭祀3R」，籲民眾配合紙錢集中燒化，落實減碳掃墓。（圖由環保局提供）

桃園市環保局「祭祀3R」，籲民眾以米或水果祭祀先人，落實減碳掃墓。（圖由環保局提供）

桃園市環保局推廣「祭祀3R」，籲民眾減碳掃墓。（圖由環保局提供）

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