桃園技職生大放異彩！全國競賽奪11冠、29座金手獎

中壢高商校長鄒岳（右）與商業簡報金手獎第1名翁嘉妤（中），及指導老師鍾和興（左）合影。（中壢高商提供）

2024/12/17 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市技職學生於今年第54屆全國技能競賽青年組學生再創佳績，囊括6名全國冠軍、11名亞軍及7名季軍，另參加全國高級中等學校技藝競賽更擁29座金手獎及59座優勝，包括5名冠軍、2名亞軍及5名季軍。

市府教育局長劉仲成表示，參賽的學生涵蓋多個職類，包括農業、工業、商業及家政各方面領域，從工業控制到平面設計、從飛機修護到商業簡報，皆展現高度專業技能與創造力；全國技能競賽第1名包括飛機修護、工業控制、花藝、餐飲服務、中餐烹飪等5個競賽職種、全國高中技藝競賽第1名包括鉗工、飛機修護、服裝設計、商業簡報及網頁設計等5個競賽職類。

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其中，在全國高中技藝競賽獲得「商業簡報」項目第1名金手獎的中壢高商翁嘉妤表示，自己一路走來，學到最重要的就是相信自己。感謝老師鍾和興的耐心指導，幫助她提升表達能力與商業邏輯思維。同時，也要感謝學校在訓練期間提供的各類資源，以及教育局舉辦的技藝競賽培訓活動，讓她有更多實戰機會和自信應對挑戰。這次的金手獎是對所有努力的最好回報，也讓她更有勇氣迎接未來挑戰。

大興高中「飛機修護」第1名金手獎得主陳昱仁分享，這段旅程不簡單，每次遇到技術難題時，都告訴自己要多一分堅持。感謝老師李宏達的悉心教導，尤其在專業操作上的精益求精，讓自己技能一步步接近完美，未來也會持續朝航空維修領域努力。

龍潭高中學生林楷棠在全國技藝競賽「工業類鉗工職種」中獲全國第1名，憑藉扎實的技術基礎與穩定的臨場表現，贏得評審團肯定，他提到，這次比賽是對學習成果的一次重要檢驗，也是一個磨練自己的機會。他感謝學校提供完善資源及老師柯雲龍的悉心指導與鼓勵。

國教署長彭富源（右1）與工業鉗工金手獎第1名陳昱仁（左2）合影。（大興高中提供）

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