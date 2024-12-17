桃園新屋分隔島工程太突出亂交通 養工處：包商暫置材料已撤離

桃園市新屋區中山路西路一段與東福路口正施作中央分隔島工程，民代接獲反映工程過於突出，導致左轉東福路車輛轉彎半徑增大。（桃市府養工處提供）

2024/12/17 19:04

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區中山路西路一段與東福路口正施作中央分隔島工程，市議員陳睿生接獲鄉親反映工程過於突出，導致左轉東福路車輛轉彎半徑增大，加上施工延宕、交通疏導混亂，嚴重影響交通安全，他力批市府「螺絲完全鬆了」，市府養護工程處回應，5月會勘後已做分隔島退縮，是承包商上週暫置材料造成誤會，現已撤離，該路口分隔島工程預計明年1/10完工。

養工處養護工程隊長羅中森指出，分隔島工程屬桃市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫第一標工程，今年5月起在新屋區中山西路一段近東明國小、二段近永安國中和永安國小、三段近台六一線快速道路至永安漁港段的道路進行「實體分隔島增設及台電電纜地下化」項目，評估在車流量多、顧及人行安全的學區區域設置分隔島，用意是顧及用路人安全，避免車輛任意違規迴轉。

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羅中森回應，5月原本預計依據現場標線範圍施作，經陳睿生服務處接獲民眾反應轉彎不易等情勢，邀集服務處、交通局等相關單位會勘後，退縮5公尺，服務處指分隔島持續施作，是承包廠商上週末在現場工地暫置材料造成誤會；分隔島工程因配合台電公司電纜地下化管路及配線工程，及路燈與號誌共桿基礎及配線作業，故有所延誤。

陳睿生說，雖然養護工程處已移除路口安全島暫置材料，但民眾真正在意的還是早日完工，還給鄉親一條安全、不塞車的道路。

新屋區中山路西路一段與東福路口中央分隔島工程，撤離暫置材料後現況。（市議員陳睿生提供）

桃市養護工程處指出，5月會勘後，該路口已做分隔島退縮，預計明年1月10日完工。 （桃市府養工處提供）

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