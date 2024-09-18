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慈湖十尚音樂季10/10~13連嗨 青春熱血到復古重溫鳳飛飛經典時光

「2024慈湖十尚音樂季」邀請俄羅斯藝人安妮與名模演出復古時尚秀，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

「2024慈湖十尚音樂季」邀請俄羅斯藝人安妮與名模演出復古時尚秀，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

2024/09/18 19:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕慶祝雙十國慶，桃園市政府10月10、12、13日連續3天舉辦「2024慈湖十尚音樂季」，今天舉行記者會，邀請來自俄羅斯藝人安妮與名模演出復古時尚秀，為活動暖身，屆時將以音樂與藝術表演在慈湖，從青春熱血到復古懷舊演出，帶著眾人重溫老中青三代的美好時光。

觀光旅遊局長周柏吟說，10月10日「慈湖青春音樂祭」邀請歌手高爾宣OSN、王ADEN及PIZZALI以青春活力熱鬧慶國慶；10月12日「慈湖時尚演唱會」邀請温昇豪、方季惟及曾心梅演出，當天還有場10名時尚名模共同演出的「復古時尚秀」，這些名模穿著時尚設計師郭恆生以台灣老照片為靈感，融合東方漢人大襟衫、旗袍及長袍馬褂，以及西方洋裝、西服所設計而成的特色服飾。

10月13日壓軸則是「慈湖復古風派對」邀請現場觀眾朋友體驗30年代風靡的Swing搖擺舞會，帶領大家以輕快、復古節奏一起搖擺。鳳飛飛是華人圈非常知名的歌手，也是土生土長的桃園大溪人，因此，最後一日邀請到被譽為小鳳飛飛的方寧，演唱鳳飛飛的經典歌曲，讓大家在慈湖重溫屬於帽子歌后經典時光。活動也邀請到葉璦菱、沈文程壓軸演出，讓假期最後一日以Swing復古輕快節奏和懷舊金曲為活動畫下完美句點。

記者會下午在市府綜合會議廳舉行，市長張善政致詞說，秋季系列活動雙十國慶當天展開，邀請重量級歌手及國內知名模特兒登台表演，呈現復古服飾與經典歌曲的完美結合，相關活動將延續到萬聖節，透過豐富精采的系列活動規劃，吸引國內外遊客到桃園跟市民朋友同歡。

周柏吟說，大溪慈湖首次辦理以時尚和音樂為主題的大型活動，結合復古風格的音樂與舞蹈，DJ現場播放歌曲，不僅結合10月國慶，也是首次舉辦身高最高、時尚氣氛最高，扭動程度最高，以及橫跨的年齡層最高的活動，讓慈湖不只是一個文化景點，而是市民休閒娛樂的首選。

「2024慈湖十尚音樂季」將於雙十國慶當天首演，市長張善政邀請民眾到慈湖來趟不一樣的復古之旅。（記者謝武雄攝）

「2024慈湖十尚音樂季」將於雙十國慶當天首演，市長張善政邀請民眾到慈湖來趟不一樣的復古之旅。（記者謝武雄攝）

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