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    首頁　>　桃園市

    全國首個 桃園污水工程取得ISO碳足跡查核認證

    桃市府污水下水道工程取得國際查證溫室氣體查驗聲明書，成為全國第1個完成碳足跡盤查認證的縣市。（資料照）

    桃市府污水下水道工程取得國際查證溫室氣體查驗聲明書，成為全國第1個完成碳足跡盤查認證的縣市。（資料照）

    2024/09/17 13:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府污水下水道工程取得國際查證溫室氣體查驗聲明書，成為全國第1個完成碳足跡盤查認證的縣市，水務局表示，台灣檢驗科技股份有限公司（簡稱SGS）將於18日遞交國際認證的溫室氣體查驗聲明書，而此次碳足跡盤查的成功，除了展現桃園市推動2050年淨零碳排的決心，也為未來全國乃至全球類似工程提供參考。

    水務局表示，在全球面臨氣候變遷挑戰的當下，桃市府推動第2期溫室氣體管制執行方案，將碳足跡盤查視為實現淨零碳排的重要一步，此項盤查涵蓋水務局執行公共污水下水道工程的每個環節，從主次幹管、分支管網到用戶接管等各項工程，都進行了詳細的碳排放調查，確保數據的準確性與透明度。

    水務局表示，採用先進的技術手段，對公共污水下水道工程中每一個可能的碳排放源進行盤查和監控，並建立全面的基線數據，為未來制定減碳策略提供可靠的科學依據，也是全國第1個公共污水下水道工程取得SGS查證符合ISO14067標準的温室氣體查驗聲明書案例。

    SGS表示，桃市府能完成這項里程碑相當不易，特別是污水下水道工程這樣複雜的項目，技術門檻和資源投入都非常具有挑戰，需要精確監控各種碳排放源，並確保數據的準確性與透明度，這不僅依賴高技術支持、軟體硬體的整合，還需要跨單位緊密合作。

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