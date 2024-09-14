《桃園》「航空城」去年虧7139萬 審計處促檢討

位於航空城願景館內的「桃園航空城公司」去年虧七一三九萬元。（資料照）

2024/09/14 05:30

公司成立首年營業損失218萬 14年來僅前年、大前年有盈餘

〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處審查去年度桃園市總決算的結果，對市府於二○一○年成立桃園航空城公司，「營業成本及費用」遠大於「營業收入」，十四年來「營業損失」從第一年的二一八萬元，擴大到去年的七一三九萬元，前年、大前年轉虧為盈，係屬桃園航空城計畫內建物補償費的營業外收入，因而檢討該公司，並建議應確立發展定位才能永續經營。

請繼續往下閱讀...

建議應確立發展定位 才能永續經營

航空城公司總經理洪秀寬表示，公司去年起辦理航空城優先產專區履約管理作業，協助廠商從建築執照申請至使用執照取得，履約期程長達三至五年，另協助處理土地點交、用水計畫申請、都市設計審議、環境影響評估、交通影響評估、滯洪池議題、太陽能光電等卅多項業務，進行跨單位協調。

洪說，由於部分業務事涉公權力，航空城公司去年十二月與市府簽訂「桃園航空城優先產業專用區標售土地履約管理作業代辦契約書」，今年已有收入挹注，預估明年能達到財務損益兩平。

至於亞洲矽谷創新研發中心開發案，經市府相關單位及航空城公司通盤檢討，發現先期評估不足，單單工程經費回收期長達五十年以上，於去年八月終止計畫，已辦理基地開發定位及招商委託專業服務案招標作業，預計今年第四季提出策略建議。

總經理：估明年達到財務損益兩平

審核報告指出，桃園航空城公司成立後，實際營運項目除北區綜合展示館、亞矽創研中心停車場等租金收入，無其他實質營業收入，前年與大前年轉虧為盈，主因北區綜合展示館於航空城開發計畫範圍內而有徵收補償費；航空城公司去年營業損失達七一三九萬餘元，扣除亞矽創研中心於去年終止、解約的因素，該公司去年營業損失仍達二八六○萬元。

至於代辦航空城計畫優先產專區土地標售及履約管理作業，按標售金額比例計收作業費，是航空城公司唯一營收來源，但審計處查核發現，部分業務事涉公權力，該公司未就實際辦理範圍、作業流程及人員配置等明確規範，權責不分明，須檢討改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法