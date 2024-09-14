《桃園》環保農膜可分解 農業局積極推廣

桃園市副市長蘇俊賓（左二）說，桃市種植瓜果類面積約二一五公頃，每年約需十一．一噸的農膜抑制雜草。（新聞處提供）

2024/09/14 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部桃園區農業改良場與桃園市政府共同推廣農民使用環保農膜，昨在楊梅休閒農業區紫城農場辦理循環場域建置觀摩會，環保農膜是用可自然分解的紙類做成，可減低農友的施作成本，也能提供作物更好的生長環境，栽植出更健康友善的食材，是對植物好、對健康好、對環境更好的重要農業資材。

紫城農場老闆女兒林淑雯表示，農場二公頃大，種植仙草面積約三分地，有機紙製的環保農膜覆蓋在仙草田的泥土上，能抑制雜草生長，幫助仙草吸收肥料、均勻生長，仙草盤根力較強，收成完的後續清潔，紙模具就地分解特性，比起塑膠膜更好清理，能縮減工時，降低人力耗費。

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副市長蘇俊賓說，全市種植瓜果類作物面積約二一五公頃，每年約需十一．一噸的農膜抑制雜草，傳統塑膠農膜使用後回收不易，未妥善處理將造成環境負擔，今年農業局和環保局合作，在紫城農場推行環保紙膜栽種仙草，農業局規劃年底在楊梅休閒農業區舉辦的仙草花節中，規劃二分地的花田試用紙膜，希望陸續推廣到各休閒農業區、各項農作，並研議適當補助方案，共同打造桃園友善生態品牌。

桃園區農改場副場長傅仰人表示，農業部農糧署積極推廣友善農法，如在紫城農場輔導利用椰纖及牛糞等農業資源副產物，調配仙草、蔬菜的育苗介質，成本較低廉，經濟實惠，具資源循環永續價值。

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