客家小炒全國爭霸 《總舖師》餐飲顧問入行35年炒出總冠軍

亨味食堂老闆范德忠展現精湛的客家小炒料理技巧。（桃市客家局提供）

2024/09/16 21:55

〔記者李容萍／桃園報導〕客家菜是台菜的重要一環，而「客家小炒」結合客家三味─鹹、油、香，可說是最具代表的客家菜。「2024客家小炒全國爭霸賽」的「傳統風味組」總決賽，由桃園市位於石門水庫附近的客家菜餐廳─亨味食堂勇奪全國冠軍，桃園市政府客家事務局長范姜泰基今（16）日前往店家頒獎祝賀，肯定曾受邀在電影《總舖師》擔任餐飲顧問的老闆范德忠是桃園之光，並歡迎民眾來桃園旅遊觀光，順道品嚐風味十足的冠軍客家料理。

客家委員會主辦「2024客家小炒全國爭霸賽」分為「傳統風味組」及「創意風味組」，歷經北、中、南、東4區初賽，「傳統風味組」北區初賽由位於桃園龍潭的亨味食堂拿下冠軍，並在全國總決賽中奪冠。

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國中畢業就拜師學作菜至今35年的范德忠表示，他之前連續3年參賽客家小炒全國爭霸賽，雖未得獎，但四處請益或至其他餐廳用餐，累積許多心得，再經自己不斷嘗試，今年專注刀工、火候、調味，比照國際賽規格參賽，增加刀工和擺盤的視覺效果，將鍋氣口感入味，將豬肉、豆干、魷魚炒出口味軟硬適中的客家小炒，讓老少咸宜，一舉奪冠非常開心，今後會繼續端出更具客家味的佳餚回饋鄉親。

范姜泰基說，桃園市擁有超過90萬客家人口，全市客家餐廳也很多，為了行銷客家美食餐廳，客家局建置資訊平台並已與100家餐廳合作，透過大型客家節慶活動，推出用餐折扣優惠、美食金抽獎、網路名人行銷、媒體報導等多元手段吸引遊客消費。亨味食堂也是合作餐廳之一，這次獲得全國總冠軍殊榮，客家局與有榮焉，相信對於店家的生意也會大有助益。

范姜泰基提到，客家局致力打造桃園客家美食品牌，不但整合餐廳資訊加強宣傳、結合各式節慶活動推出優惠方案；更針對客家小炒全國爭霸賽，於賽前邀集有意願參賽的合作餐廳進行輔導，除了詳細介紹賽制，同時安排跨縣市參訪歷屆冠軍餐廳之標竿學習，期能鼓勵更多餐廳精進廚藝、參加比賽。更多美味料理資訊可至「桃園客家美食餐廳」官網查詢。

亨味食堂老闆范德忠所料理的客家小炒。（桃市客家局提供）

亨味食堂老闆范德忠（右）分享料理客家小炒比賽心路歷程。（桃市府客家局提供）

桃園市政府客家事務局長范姜泰基（左）致贈獎狀予亨味食堂老闆范德忠（右）。（桃市府客家局提供）

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